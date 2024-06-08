+35! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "sıcak" uyarı: Daha da yanacağız! | O tarihe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını açıkladı.

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METEOROLOJİ'DEN UYARI: DOĞUDA YAĞIŞ BATIDA YANGIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.