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+35! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "sıcak" uyarı: Daha da yanacağız! | O tarihe dikkat!

Türkiye'yi kavuran sıcak havalar etkisini daha da artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını açıkladı. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere hangi şehirde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 12:43 Güncelleme 08 Haziran 2024, 12:43
+35! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sıcak uyarı: Daha da yanacağız! | O tarihe dikkat! 1

Türkiye'yi etkisine altına alan kavurucu sıcaklar önümüzdeki hafta salı gününden itibaren etkisini artıracak.

+35! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sıcak uyarı: Daha da yanacağız! | O tarihe dikkat! 2

35 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını açıkladı.

+35! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sıcak uyarı: Daha da yanacağız! | O tarihe dikkat! 3

METEOROLOJİ'DEN UYARI: DOĞUDA YAĞIŞ BATIDA YANGIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.

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