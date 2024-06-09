Türkiye 97 donanma arasında adını zirveye taşıdı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu!

Türkiye'nin deniz gücü, küresel arenada etkileyici bir konumda yer alıyor. 2024 raporu, ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nin sağlamlığı ve yeteneklerini gözler önüne serdi. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin gücü, hem sahip olduğu teknolojik altyapı hem de yetenekli personeliyle belirginleşiyor.
Deniz kuvvetleri, denize kıyısı olan ülkeler için stratejik öneme sahip olup, ulusal savunma kabiliyetinin temel bir parçasını oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın en güçlü donanmaları" listesi, gemi ve personel sayıları gibi çeşitli faktörlere dayanarak hesaplanıyor. Türkiye'nin donanması da yine bu listede önemli bir konumda yer alıyor.
İşte o sıralamada Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
97-Estonya
96- Uruguay
95- Somali