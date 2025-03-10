takvim-logo

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından yaşamını yitiren Ece Gürel ardından birçok soru işareti bıraktı. Gürel'in hocası olduğunu söyleyen ve kendisini Astrolom olarak tanıtan Hale Nur Özen, yayımladığı bir videoda tehditler savurdu. Özen, Gürel'in kaybolmasının ardından öğrencilerini de basına bilgi vermeleri halinde "kendisiyle papaz olacaklarını" belirterek uyardı. Gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılılan Özen'in ifadesine ulaşıldı.

author-1
takvim.com.tr
Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek Belgrad Ormanı'na gitmek üzere çıktı. Genç kadına o günden sonra uzun bir süre ulaşılamadı. Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürel burada yaşam savaşını kaybetti. 4 günlük kaybının ardındaki gizem ise merak konusu oldu.

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği konuşuldu. Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu bu iddiaları reddederek "Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabilirler. Bu nasıl Müslümanlık. Bu işin içinde bir iş var. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum." dedi. Ancak, Gürel'in hocası olduğunu söyleyen Astrolom Hale Nur Özen, Gürel'in 'Witchcraft' yani "Cadılık" eğitimi aldığını söyledi. Özen, Gürel'in Eylül ayında eğitime başladığını belirtti.

Ece Gürelin başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
Ece Gürel'in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

Gürel'in sosyal medya profilinde Astrolom Hale Özen ve Funda Alan'dan eğitim aldığı yazıyordu. İkiliden Alan'ın kendisini "Witchcraft (Cadılık) Eğitmeni" olarak tanımlaması dikkat çekti.

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

GÖZALTINA ALINDI

Kendisini "astrolomi bilgisi kurucusu" ilan eden Özen için gözaltı kararı verildi. Özen, "Halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla" sorgulandı.Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

TEHDİTLER SAVURDU

Haftada iki gün imza verecek olan Özen'e, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Özen, sosyal medyadan paylaşım yaparak, hakkındaki yurt dışı yasağına hiç değinmedi, "verdiği ifade sonucu" serbest kaldığını belirtmekle yetindi. Özen, kendisinin halka yanıltıcı bilgi vermekle suçlanmasına karşın, başkalarını yanıltıcı bilgi verdiğini de ileri sürdü ve "hakkında düzmece senaryolar kurarak halka bilerek yanıltıcı bilgi veren" kişiler için yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı

İşte o paylaşım...

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

İFADESİNE ULAŞILDI: TAKINTILI DAVRANIYORDU

Özen'in ifadesine de ulaşıldı. Hakim karşısına çıkan Hale Nur Özen, ifadesinde şunları söyledi:

"Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı "cadılık" içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Mimar Ece Güreli ölüme götüren mobbing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi
Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobbing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Öte yandan Özen'in sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda dikkat çekti. Özen bu videoyu çektiğinde Gürel 3 gündür kayıptı. Özen videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyordu. Videonun amacı, öğrencileri Ece Gürel konusunda bilgilendirmek gibi görünse de aslında amacı, öğrencileri susturmaktı.

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getirdi. Özen, bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ece nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, lakin bunu paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur."

Mimar Ece Güreli ölüme götüren mobbing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi
Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobbing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

"ÇOK BÜYÜK PAPAZ OLURUZ"
Kendisinin yıldız haritasına bakarak Ece'nin kayboluşu konusunda bulgulara ulaştığını ima eden Özen, bir süre sonra, uyarısının dozunu artırarak şöyle dedi:

"Herhangi bir özel bilgi paylaşımı yapmayacağız. Her öğrencimizin natal bilgisi var, çok büyük papaz oluruz. Alan kişinin de veren kişinin de başı belaya girer ben takip edeceğim."

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında flaş gelişme
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? "Hocası" Hale Nur Özen hakkında flaş gelişme

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı

"GÜÇLÜ ANALİZLERİM VAR"

Ece'nin kaybolması hakkında kendilerinin "güçlü analizleri" olduğunu anlatan "astrolomi" uzmanı Özen, şunları söyledi:

"Güçlü analizlerimiz var bunları yayınlamıyoruz biz bildik diye bile yayınlamıyoruz. Bildiğim tek bir şey kayıp an haritasına baktık, Ece' nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söylebileceğim tek şey bu."

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

REKLAM YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Gelen sorulara da tepki gösteren Özen, gördüğü kişileri engelleyeceğini belirtti. Özen, videonun sonunda eğitim reklamı yapmayı da ihmal etmedi.

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

Hale Özen'in sosyal medya hesabı

Ece Gürel’e ’cadılık eğitimi’ verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı

Funda Alan'ın sosyal medya hesabı