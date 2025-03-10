Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiğini iddia etmişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Tehditler yağdırdı
Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından yaşamını yitiren Ece Gürel ardından birçok soru işareti bıraktı. Gürel'in hocası olduğunu söyleyen ve kendisini Astrolom olarak tanıtan Hale Nur Özen, yayımladığı bir videoda tehditler savurdu. Özen, Gürel'in kaybolmasının ardından öğrencilerini de basına bilgi vermeleri halinde "kendisiyle papaz olacaklarını" belirterek uyardı. Gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılılan Özen'in ifadesine ulaşıldı.
takvim.com.tr
Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek Belgrad Ormanı'na gitmek üzere çıktı. Genç kadına o günden sonra uzun bir süre ulaşılamadı. Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürel burada yaşam savaşını kaybetti. 4 günlük kaybının ardındaki gizem ise merak konusu oldu.
Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği konuşuldu. Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu bu iddiaları reddederek
"Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabilirler. Bu nasıl Müslümanlık. Bu işin içinde bir iş var. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum." dedi. Ancak, Gürel'in hocası olduğunu söyleyen Astrolom Hale Nur Özen, Gürel'in 'Witchcraft' yani "Cadılık" eğitimi aldığını söyledi. Özen, Gürel'in Eylül ayında eğitime başladığını belirtti.
Gürel'in sosyal medya profilinde Astrolom Hale Özen ve Funda Alan'dan eğitim aldığı yazıyordu. İkiliden Alan'ın kendisini
"Witchcraft (Cadılık) Eğitmeni" olarak tanımlaması dikkat çekti.
GÖZALTINA ALINDI
Kendisini
"astrolomi bilgisi kurucusu" ilan eden Özen için gözaltı kararı verildi. Özen , "Halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla" sorgulandı.Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEHDİTLER SAVURDU
Haftada iki gün imza verecek olan Özen'e, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Özen, sosyal medyadan paylaşım yaparak, hakkındaki yurt dışı yasağına hiç değinmedi,
"verdiği ifade sonucu" serbest kaldığını belirtmekle yetindi. Özen, kendisinin halka yanıltıcı bilgi vermekle suçlanmasına karşın, başkalarını yanıltıcı bilgi verdiğini de ileri sürdü ve "hakkında düzmece senaryolar kurarak halka bilerek yanıltıcı bilgi veren" kişiler için yasal yollara başvuracağını açıkladı.