Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği konuşuldu. Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu bu iddiaları reddederek "Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabilirler. Bu nasıl Müslümanlık. Bu işin içinde bir iş var. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum." dedi. Ancak, Gürel'in hocası olduğunu söyleyen Astrolom Hale Nur Özen, Gürel'in 'Witchcraft' yani "Cadılık" eğitimi aldığını söyledi. Özen, Gürel'in Eylül ayında eğitime başladığını belirtti.