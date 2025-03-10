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Ece Gürel'in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra bulundu. Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Peyzaj mimarı Ece Gürel'e "cadılık (Witchcraft) eğitimi" verdiğini iddia eden hocası Hale Nur Özen, çeşitli kişileri ve kurumları dava açmakla tehdit etti. Sır dolu kayba ilişkin son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı. Anlı ekibi, aileyi dinledi. Gürel'in yakınlarının söyledikleri herkesi şaşırttı.

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takvim.com.tr
Ece Gürel’in başına ne geldi?

Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitiren Ece Gürel tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

Müge Anlı Gürel'e ilişkin son gelişmeleri anlattı. Anlı, herkesin kafasındaki soru işaretine dikkat çekerek, "Hafta sonu en çok konuşulan konu Ece Gürel'di. Ece sırlarıyla gitti. Ön otopsisi yapıldı. Üzerinde darp, cebir, taciz olmadığı söylendi. Bu kız hava o kadar soğukken nasıl hayatta kaldı?" dedi. Ağaçların üzerine kedi gözleri ve flamalar çakıldığını söyleyen Anlı, "Yol göstericiler var. Ece'nin bulunduğu yerde de bu işaretler varmış" şeklinde konuştu.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

"HAVA BUZ GİBİYDİ"

Arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekipten bir kişi ile konuştuğunu açıklayan Anlı, Bu kişinin kendisine "Hava soğuk olduğundan ellerimde eldiven vardı. Ellerim 20 dakika sonunda buz gibiydi. Hava çok soğuktu. Nasıl hayatta kaldı biz inanamıyoruz" dediğini aktardı.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

"ARAMA EKİBİNİ TEHDİT OLARAK ALGILAMIŞ OLABİLİR"

Gürel'i bulan arama ekibi çalışanı, "Muhtemelen bir şeyler yaşamış. Buraya gelmiş. Belki ormanda kaybolduğundan halisülasyon görmeye başlamış olabilir. Bu tür vakalarda böyle durumlar yaşanıyor. Ekipleri tehdit olarak algılayıp cevap verememiş olabilir" dedi. Başka bir çalışan ise "Kollarında yüzlerce çizik vardı. Bu bize mücadele ettiğini gösterir. Yerde sürünmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Şevki Sözen, "Ayağında yürümeye bağlı çizilme, küçük lezyonlar ve dikenler var. Bacakları çizilmiş" dedi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

15:00 ve 18:00 arasında Ece'nin telefonun açık olduğunu ancak genç kızın cevap vermediğini dile getiren Ece'nin babası Muharrem Koçoğlu da yayına bağlandı. Koçoğlu, "Ben giyinik olduğum halde orada dondum. Üstündekileri bırakacak bir insan değildi. Bu işte bir iş var. AFAD'ın ekiplerin nasıl çalıştığını gördüm." ifadelerini kullandı. Anne Gülşen Koçoğlu da aynı noktalara dikkat çekerek, "Kafamda bir sürü sorular var ama cevabını veremiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum, suçlayacak insan da bulamıyorum" şeklinde konuştu. Ece'nin eşi Sezer Gürel ise eşinin meditasyon amaçlı ormana gitmediğini belirterek, "Kafa dinlemek ve ruhunu dinlendirmek için gitmiştir. Ormanda tek başına kalmış. Hava karanlık. Korkmuştur. Ben de korkardım" dedi.

Ece Gürel’in başına ne geldi?

"İKİ KEZ ÇIĞLIK SESİ DUYMUŞLAR"

Ece'nin akrabası Muhammet Çalışkan ise Ece'nin bulunduğu yere vurgu yaparak, "Kaybolduğu 2. günde Neşe Suyu tarafından iki kez çığlık sesi duymuşlar. Oralara baktık bulamadık. Ama Ece orada bulundu." ifadelerini kullandı.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

"MODERN ÜFÜRÜKÇÜLER"

Müge Anlı, "Bu olayda bir gariplik var. O kadar saat orada kalamazsın. Öyle ormanlık yerde kalınmaz. Soygun desek soygun değil. Birisi oraya bırakmış olabilir. Ya da kendisi bir yere saklanmış olabilir. Bu kafa dinlemek nedir ben bunu da anlamıyorum. Bu kız kendisi gibi meditasyon yapanlarla mı buluştu? Benim bunlara karşı çıkmamın nedeni bunun altında deli para kazananlar var. Devlet bunlara baksın. Bunlar modern üfürükçü. Çok büyük paralar dönüyor." diyerek tepki gösterdi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

CADILIK EĞİTİMİ İDDİASINA YANIT VERDİ

Ece'nin babası Muharrem Koçoğlu 'Cadılık Eğitimi' iddialarına da yanıt verdi. Koçoğlu, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Astrolomi eğitimi alıyordu. Bu saçma sapan şeyleri yapmıyordu. Kızımın hiç böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Böyle bir şey asla olmadı. Oruçlu bu insan. Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabilirler. Bu nasıl Müslümanlık. Bu işin içinde bir iş var. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum." diyerek gözyaşları içinde hislerini anlattı. Anlı, "Ormana cadılık ayini için gitse yanında birileri olurdu. Olaylar nasıl buraya geldi anlamıyorum. Daha adam ne desin." dedi. Stüdyodaki isimler 'Cadılık Eğitimi' hakkında ise şunları söyledi:
Bu eğitimlere katılan kişilerden gizlilik sözleşmesi isteniyor. O nedenle eğitimde neler yapıldığını anlatamıyorlar. Hafta sonu olan bu eğitimlerin ücreti 60 bin TL'den başlıyor. Göbeklitepe Turu altında geziler düzenliyorlar.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

Ece'yi ormanda gören görgü tanığı Buse Hanım ise sosyal medyada gündem oldu. Ece'nin daha önce paylaştığı videodaki kişinin Buse Hanım olduğu iddia edildi. Buse Hanım, videodaki kişinin kendisi olmadığını belirtti. Anlı, videonun 5 yıl önceye ait olduğunu söyledi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?

DAVA AÇMAKLA TEHDİT ETTİ

Ece Gürel'e 'Cadılık Eğitimi' verdiğini iddia eden Hale Nur Özen ise "Halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla" gözaltına alındı. Sözen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haftada iki gün imza verecek olan Özen'e, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Özen, sosyal medyadan paylaşım yaparak, hakkındaki yurtdışı yasağına hiç değinmedi, "verdiği ifade sonucu" serbest kaldığını belirtmekle yetindi. Özen, çeşitli kurumları ve kişileri de dava açmakla tehdit etti.

Ece Gürel’in başına ne geldi?

İşte o paylaşım...

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