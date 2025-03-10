CADILIK EĞİTİMİ İDDİASINA YANIT VERDİ

Ece'nin babası Muharrem Koçoğlu 'Cadılık Eğitimi' iddialarına da yanıt verdi. Koçoğlu, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Astrolomi eğitimi alıyordu. Bu saçma sapan şeyleri yapmıyordu. Kızımın hiç böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Böyle bir şey asla olmadı. Oruçlu bu insan. Cadılıkla bu işi nasıl bağdaştırabilirler. Bu nasıl Müslümanlık. Bu işin içinde bir iş var. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum." diyerek gözyaşları içinde hislerini anlattı. Anlı, "Ormana cadılık ayini için gitse yanında birileri olurdu. Olaylar nasıl buraya geldi anlamıyorum. Daha adam ne desin." dedi. Stüdyodaki isimler 'Cadılık Eğitimi' hakkında ise şunları söyledi:

Bu eğitimlere katılan kişilerden gizlilik sözleşmesi isteniyor. O nedenle eğitimde neler yapıldığını anlatamıyorlar. Hafta sonu olan bu eğitimlerin ücreti 60 bin TL'den başlıyor. Göbeklitepe Turu altında geziler düzenliyorlar.