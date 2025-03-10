Ece Gürel'in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra bulundu. Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Peyzaj mimarı Ece Gürel'e "cadılık (Witchcraft) eğitimi" verdiğini iddia eden hocası Hale Nur Özen, çeşitli kişileri ve kurumları dava açmakla tehdit etti. Sır dolu kayba ilişkin son gelişmeleri Müge Anlı açıkladı. Anlı ekibi, aileyi dinledi. Gürel'in yakınlarının söyledikleri herkesi şaşırttı.
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Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitiren Ece Gürel tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.
Müge Anlı Gürel'e ilişkin son gelişmeleri anlattı. Anlı, herkesin kafasındaki soru işaretine dikkat çekerek,
"Hafta sonu en çok konuşulan konu Ece Gürel'di. Ece sırlarıyla gitti. Ön otopsisi yapıldı. Üzerinde darp, cebir, taciz olmadığı söylendi. Bu kız hava o kadar soğukken nasıl hayatta kaldı?" dedi. Ağaçların üzerine kedi gözleri ve flamalar çakıldığını söyleyen Anlı, "Yol göstericiler var. Ece'nin bulunduğu yerde de bu işaretler varmış" şeklinde konuştu.
"HAVA BUZ GİBİYDİ"
Arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekipten bir kişi ile konuştuğunu açıklayan Anlı, Bu kişinin kendisine
"Hava soğuk olduğundan ellerimde eldiven vardı. Ellerim 20 dakika sonunda buz gibiydi. Hava çok soğuktu. Nasıl hayatta kaldı biz inanamıyoruz" dediğini aktardı.
"ARAMA EKİBİNİ TEHDİT OLARAK ALGILAMIŞ OLABİLİR"
Gürel'i bulan arama ekibi çalışanı,
"Muhtemelen bir şeyler yaşamış. Buraya gelmiş. Belki ormanda kaybolduğundan halisülasyon görmeye başlamış olabilir. Bu tür vakalarda böyle durumlar yaşanıyor. Ekipleri tehdit olarak algılayıp cevap verememiş olabilir" dedi. Başka bir çalışan ise "Kollarında yüzlerce çizik vardı. Bu bize mücadele ettiğini gösterir. Yerde sürünmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Şevki Sözen , "Ayağında yürümeye bağlı çizilme, küçük lezyonlar ve dikenler var. Bacakları çizilmiş" dedi.
15:00 ve 18:00 arasında Ece'nin telefonun açık olduğunu ancak genç kızın cevap vermediğini dile getiren Ece'nin babası Muharrem Koçoğlu da yayına bağlandı. Koçoğlu,
"Ben giyinik olduğum halde orada dondum. Üstündekileri bırakacak bir insan değildi. Bu işte bir iş var. AFAD'ın ekiplerin nasıl çalıştığını gördüm." ifadelerini kullandı. Anne Gülşen Koçoğlu da aynı noktalara dikkat çekerek, "Kafamda bir sürü sorular var ama cevabını veremiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum, suçlayacak insan da bulamıyorum" şeklinde konuştu. Ece'nin eşi Sezer Gürel ise eşinin meditasyon amaçlı ormana gitmediğini belirterek , "Kafa dinlemek ve ruhunu dinlendirmek için gitmiştir. Ormanda tek başına kalmış. Hava karanlık. Korkmuştur. Ben de korkardım" dedi.