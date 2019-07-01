Güneş tutulması ne zaman? Yengeç burcunda olan yılın son Güneş tutulması Kehribar burçları nasıl etkileyecek?

Tutulmalar, sonlar ve başlangıçlar ile ilgilidir. Size kapıyı gösterirler ya da yeni bir ağ geçidi açarlar. Yani tutulmalar çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir. Büyük bir heyecanla beklenen ve Kehribar olarak adlandırılan Güneş tutulması için geri sayım başladı. 2019 yılının son Güneş tutulması Yengeç burcunda olacak. Duygusal olan Yengeç burçları ve diğer burçlar Güneş tutulmasından nasıl etkilenecek? Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte 2019 Güneş tutulması hakkında merak edilen her şey...

01.07.2019 12:39 - Son Güncelleme: 01.07.2019 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





