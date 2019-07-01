Güneş tutulması ne zaman? Yengeç burcunda olan yılın son Güneş tutulması Kehribar burçları nasıl etkileyecek?
Tutulmalar, sonlar ve başlangıçlar ile ilgilidir. Size kapıyı gösterirler ya da yeni bir ağ geçidi açarlar. Yani tutulmalar çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir. Büyük bir heyecanla beklenen ve Kehribar olarak adlandırılan Güneş tutulması için geri sayım başladı. 2019 yılının son Güneş tutulması Yengeç burcunda olacak. Duygusal olan Yengeç burçları ve diğer burçlar Güneş tutulmasından nasıl etkilenecek? Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte 2019 Güneş tutulması hakkında merak edilen her şey...
Yılın son Güneş tutulmasına saatler kaldı. Güneş tutulması, Dünya'nın çevresinde dolanmakta olan Ay'ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu oluşur. Tutulmalar, sonlar ve başlangıçlar ile ilgilidir; size kapıyı gösterirler veya yeni bir ağ geçidi açarlar, bu da çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir.
YENGEÇ BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK OLAN TAM GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
02 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye saati ile 22:17'de Yengeç burcunda gerçekleşecek olan yılın son Güneş tutulması, dönüşümle ilgili olacak.
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 TEMMUZ 2019 - TIKLA