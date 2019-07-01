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Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun! 1.5 milyon doları çalındı

Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villası hırsızlar tarafından soyuldu. İncel, yaklaşık 1,5 milyon dolarının çalındığını söyledi.

01.07.2019 11:14 - Son Güncelleme: 01.07.2019 11:16
Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun! 1.5 milyon doları çalındı

Olay Büyükçekmece'de Ekrem İncel'in yaşadığı villada meydana geldi. İncel ve ailesi öğle saatlerinde villadan ayrıldı. İncel ve ailesi saat 21.00 sıralarında villaya döndüklerinde bahçe kapısının açık olduğunu ve eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü.

Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun! 1.5 milyon doları çalındı

YATAK ODASINI KONTROL EDİNCE ŞOK OLDULAR
Yatak odasını kontrol eden Ekrem İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti.

Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun! 1.5 milyon doları çalındı

İncel, durumu site güvenliğine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı.

Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun! 1.5 milyon doları çalındı

Yapılan incelemede villayı soyan kişi ve kişilerin üzerinde sahte bir plaka takılı beyaz otomobille geldikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun! 1.5 milyon doları çalındı

ÇELİK KASA, PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

Ailesiyle birlikte geçici olarak yaşadığı villada yaklaşık 1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşyası çalındığını söyleyen Ekrem İncel, "Maddi ve manevi bir mağduriyetim var. Eşim ve çocuklarım manevi yönden zarar gördü. Saat 14.00 sıralarında burayı terk ettim. Saat 21.00'de döndüğümde evimin çeşitli yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gördüm. Sonrasında hem sitenin sizde güvenliğine hem de polise haber verdim. Emniyet güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Önce Allah'a daha sonra emniyetimize güveniyorum" dedi.

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