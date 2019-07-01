Prenses Diana yaşasaydı nasıl görünürdü? İşte Lady Diana'nın 58.yaşındaki hali...

36 yaşında Paris'te trafik kazası geçirerek ölen Prenses Diana, o dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi, hala da öyle. Şu sıralarda da en çok merak edilen şeylerden biri Prenses Diana'nın şuan nasıl göründüğü. Ölümü hakkında birçok komplo teorisi ortaya atılsa da, hiçbir şey öldüğü gerçeğini değiştirmiyordu.