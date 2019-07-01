Günlük burç yorumları – 1 Temmuz 2019 Pazartesi

KOÇ:

Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın. İşinizle ilgili bazı konuları kendinize sorun yaratmak için fırsat kolluyorsunuz. Olayları abartmamalısınız. Sabit kararlar almak için henüz çok erken. Aklınızın karışmasına izin vermemelisiniz. Sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut statüsü kazandırmanız olumlu gelişecek. Ani girişimciliğiniz ön planda olacak.