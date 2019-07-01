Günlük burç yorumları – 1 Temmuz 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Temmuz Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın. İşinizle ilgili bazı konuları kendinize sorun yaratmak için fırsat kolluyorsunuz. Olayları abartmamalısınız. Sabit kararlar almak için henüz çok erken. Aklınızın karışmasına izin vermemelisiniz. Sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut statüsü kazandırmanız olumlu gelişecek. Ani girişimciliğiniz ön planda olacak.
BOĞA:
Evli olan Boğa'lar ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için bilinçli çaba göstermek ve alttan almak durumunda kalabilir. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi imkansızlaşabilir. İyi niyetli olmak zorundasınız. Karşıt değerlendirme yaparken empati yeteneğinizi kullanarak, sonuçları hızlandırmak sizin elinizde. Planlarınızda uçuk davranmaktan vazgeçmeli, sakinliği tercih etmelisiniz. Güçlü duyguların kişisi olmak zorundasınız.
İKİZLER:
Kusurlarınızı gizlemek hatta mümkünse değiştirmek elinizde. Bu yüzden özellikle kişisel gelişiminizde çaba göstermek sizi başarıya götürecektir. Bugün iletişim konusunda hata yapmaktan korkmamalı ve isteklerinizi istediğiniz gibi anlatmalısınız. Ele aldığınız her konuyu başarılı bir şekilde sonuçlandırıyorsunuz. Bugün şartlarınızı zorlayabilirsiniz. Zaman çok önemli ve her işinizi hızlı bir şekilde yapmaktan yanasınız. Dikkatli olun, gerginleşebilirsiniz.
YENGEÇ:
Duygusal konularda kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir. İçsel huzursuzluğunuz çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Çevrenizle gerekli iletişimi sağlayacak ve olması gereken şartları oluşturacaksınız. Duygularınızı esnetmelisiniz. Kafanızda sürekli kendinizi haklı çıkaracak konularla meşgulsünüz. İsteklerinizin geçici olması konusunda bulgularınız sizi yanıltabilir.
ASLAN:
Bugünden başlayacak enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde tıkanlıklık olarak yansıyabilir. Mümkün olduğunca tatil formatında geçirebilirsiniz. Karar vermek üzereyseniz, dikkatli ve temkinli olmanın tam zamanı. Planlarınızın dışına da taşmayın. İş anlaşmalarınız için kontrat yenileme ve yeni bağlantılar yapma konusunda başarılı çıkışlar yapmanız mümkün. Duygularınızda çılgınca düşüncelerden uzak kalmalısınız. Yanlış yaklaşımlar söz konusu.