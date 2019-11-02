Gümüşhane'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı! Vatandaşlar müzik açıp horon tepti
Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli ve zorlu geçitlerden birisi olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin sürekli karla mücadele yaptığı geçitte mevsimin ilk kar yağışını izlemek için gelen çok sayıda vatandaş müzikleri açarak kar topu ve horon oynadı. Kar yağışı Tokat, Erzincan, Bayburt ve Sivas'ta da etkili oldu. İşte o illerimizden kar manzaraları...
Kısa sürede bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yağış nedeniyle dik yamaçlardan kopan kayalar kara yolunda trafiği zaman zaman aksatıyor. Köstere mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri yolu tamamen kaplarken, yolda temizlik yapan Karayolları ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar bir araç geçecek kadar alandaki taşları yoldan atarak temizlik yaptı.
HORON OYNADILAR
Yağışın ardından özellikle Trabzon'dan bölgeye çok sayıda vatandaş kar yağışını izlemek, kar topu ve horon oynamak için geldi. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane tarafında bulunan Karayolları Bakımevi önündeki alanda toplanan vatandaşlar araçlarından açtıkları müziklerle horon oynadı, bol bol fotoğraf ve video çekti.
Bazı sürücüler tünelden hızlı çıkınca kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarken, bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su hendeğine düştü. Geçitte bulunan bir kamyon tarafından düştüğü su hendekten çekilerek çıkarılan otomobil daha sonra Gümüşhane istikametine doğru yoluna devam etti.