Gümüşhane'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı! Vatandaşlar müzik açıp horon tepti 02.11.2019 08:21

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli ve zorlu geçitlerden birisi olan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin sürekli karla mücadele yaptığı geçitte mevsimin ilk kar yağışını izlemek için gelen çok sayıda vatandaş müzikleri açarak kar topu ve horon oynadı.