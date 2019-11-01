Dünyanın en zengin insanları bile bu kadar kazanmıyor (İşte dünyanın en çok kazanan 'ölüleri')
Forbes dergisinin 1 Ekim 2018 ile 1 Ekim 2019 aralığını baz alarak oluşturduğu 'yılın en çok kazanan ölü ünlüleri' listesi açıklandı.Artık hayatta olmamalarına karşın, telif hakları, kişisel eşya, giysi ya da takıları sayesinde en çok kazanan veya kazandıran ölü ünlüler listesi hayli şaşırtıcı. Peki zirve kimin? İşte dünyanın en çok kazanan ölüleri...
01.11.2019 19:13
- Son Güncelleme: 01.11.2019 19:19
10-Nipsey Hussle
31 Mart'ta öldürülen Nipsey Hussle'ın serveti öldüğünde 8 milyon dolardı. Ölümüyle gündem olan ünlü yıldız 6 ayda servetine 11 milyon dolar daha eklendi.
9-Prince
3 yıl önce ölen ABD'li şarkıcı Prince, varislerine 1 yılda 12 milyon dolar kazandırarak listenin 9'uncusu oldu.
8-Marilyn Monroe
57 yıl önce henüz 36 yaşında yaşamını yitiren Marilyn Monroe, 2.1 milyon dolar miras bırakmıştı. Dünyanın en ünlü ölü yıldızı olan Monroe'nun servetine son 1 yılda 13 milyon dolar daha eklendi. 8'inci sıradaki Monroe, listenin ilk 10'unda yer alan tek kadın.
7-John Lennon
Beatles'ın 1980'de öldürülen müzisyeni John Lennon, bu yıl 14 milyon dolar kazandırdı.
6-Dr. Seuss
28 yıl önce ölen çocuk kitabı yazarı Dr. Seuss'un servetine 19 milyon daha eklendi.