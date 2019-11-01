Dünyanın en zengin insanları bile bu kadar kazanmıyor (İşte dünyanın en çok kazanan 'ölüleri')

Forbes dergisinin 1 Ekim 2018 ile 1 Ekim 2019 aralığını baz alarak oluşturduğu 'yılın en çok kazanan ölü ünlüleri' listesi açıklandı.Artık hayatta olmamalarına karşın, telif hakları, kişisel eşya, giysi ya da takıları sayesinde en çok kazanan veya kazandıran ölü ünlüler listesi hayli şaşırtıcı. Peki zirve kimin? İşte dünyanın en çok kazanan ölüleri...

01.11.2019 19:13 - Son Güncelleme: 01.11.2019 19:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





