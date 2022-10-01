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Gören dumur oluyor! Cebinizde olan 100 TL servet değerinde olup, sizi zengin edebilir! Sizde bu paradan varsa

Gün içerisinde el değiştiren paraların üstünde neler yazdığına çoğu vatandaş dikkat etmemektedir. Halbuki paranın üstünde olmaması gereken standart dışı her şey basım hatası olarak kabul edilmektedir. Bu hal ender şekilde görüldüğünden ötürü da koleksiyon yapan vatandaşlar bu hatalı paralara yüzlerce lira ödeyebilmektedir. Kendilerinde bu tarz paralar olan kimseler çevrimiçi satış sitelerinden bunları satışa çıkarmaktadır.

takvim.com.tr
01.10.2022 11:24 - Son Güncelleme: 01.10.2022 11:24
Gören dumur oluyor! Cebinizde olan 100 TL servet değerinde olup, sizi zengin edebilir! Sizde bu paradan varsa

Eğer para koleksiyonu yapıyorsanız sizlerde satış sitelerinde bakabilirsiniz. Ama elinizi acele tutmanızı öneririz. Çünkü gerek yurtiçi gerekse yurtdışı satış sitelerine bu tarz paralar sık sık düşmekte ve kısa süreler içerİsinde koleksiyonerler doğrultusundan alınmaktadır. Hatalı paralar düşünüldüğünden çok daha pahalı olabilir. Bundan ötürü hatalı para deyip geçmemek lazım!

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Gören dumur oluyor! Cebinizde olan 100 TL servet değerinde olup, sizi zengin edebilir! Sizde bu paradan varsa

Hatalı Paralar Servet Ediyor!

Genelde Merkez Bankasına bağlı matbaalar nitelik kontrole olabildiğince ehemmiyet verdiği kurumlardandır. Çünkü düzmece paralar ile gerçekleri arasında ki en büyük fark gerçek paraların hepsinin belirli bir standarda göre üretilmesidir.

Gören dumur oluyor! Cebinizde olan 100 TL servet değerinde olup, sizi zengin edebilir! Sizde bu paradan varsa

Ancak bazı durumlarda kâğıt paralar arasında üstünde imla ya da basım hatası olan bir ya da iki adet parça gözden kaçabilmektedir.

Gören dumur oluyor! Cebinizde olan 100 TL servet değerinde olup, sizi zengin edebilir! Sizde bu paradan varsa

Bu yanlış paraların imha edilmesi lazımdır. Ama piyasa sürülmüşse paranın sahibi olan birey bu parayı satabilme hakkına sahiptir.

Gören dumur oluyor! Cebinizde olan 100 TL servet değerinde olup, sizi zengin edebilir! Sizde bu paradan varsa

İlla Merkez Bankasına iade etmesi gerekmez. Satım esnasında da özel bir işleme lüzum yoktur. Artık normal bir eşya gibi satılabilir.

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