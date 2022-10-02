Bartın'da SGK arşivinin su basan bodrum katındaki evraklar güneşte kurutuluyor
Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.
02.10.2022 09:51 - Son Güncelleme: 02.10.2022 09:51
Bartın'da, 27 Haziran'da Bartın Irmağı'nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.