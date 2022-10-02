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Bartın'da SGK arşivinin su basan bodrum katındaki evraklar güneşte kurutuluyor

Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.

DHA
02.10.2022 09:51 - Son Güncelleme: 02.10.2022 09:51
Bartın’da SGK arşivinin su basan bodrum katındaki evraklar güneşte kurutuluyor

Bartın'da, 27 Haziran'da Bartın Irmağı'nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.

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Bartın’da SGK arşivinin su basan bodrum katındaki evraklar güneşte kurutuluyor

Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.

Bartın’da SGK arşivinin su basan bodrum katındaki evraklar güneşte kurutuluyor

Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.

Bartın’da SGK arşivinin su basan bodrum katındaki evraklar güneşte kurutuluyor

Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.

Bartın’da SGK arşivinin su basan bodrum katındaki evraklar güneşte kurutuluyor

Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı.

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