Gizli tehlike: Vantilatörler! Gece uyurken, gündüz otururken vantilatör açanlar sakın bunu yapmayın! Astım, alerji, nezle, mukus...

Yaz aylarında sıcak havalarda uyumak, özellikle uykuyu seven ve derin uyuyan insanlar için işkenceye dönüşebilir. Bu durumda önümüzde iki seçenek bulunur: Yorganı bir kenara atarak camı açarak uyumaya çalışmak veya odada sürekli çalışan bir vantilatör bulundurmak. Ancak, uzmanlara göre ikinci seçeneğin sağlığımız için pek de iyi bir tercih olmadığı belirtiliyor. Astım, alerji, nezle, mukus...