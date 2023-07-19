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Adana'da rehine krizi! Son kez konuşmak istediği eski sevgilisini bıçakla tehdit etti

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bilal Saygılı isimli şahıs eski sevgilisi Sibel K.'yı, son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip rehin aldın. Sibel K.'nin boğazına bıçak dayayıp, "Benden ayrılırsan, seni öldürürüm" diyerek rehin alan Saygılı daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

19.07.2023 15:24 - Son Güncelleme: 19.07.2023 15:24
Adana’da rehine krizi! Son kez konuşmak istediği eski sevgilisini bıçakla tehdit etti

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bilal Saygılı (39), eski sevgilisi Sibel K.'yi (26), son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip bıçakla rehin aldı.

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Adana’da rehine krizi! Son kez konuşmak istediği eski sevgilisini bıçakla tehdit etti

Olay, saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir süre önce Sibel K., madde bağımlısı olduğu öne sürülen sevgilisi Bilal Saygılı'dan ayrıldı.

Adana’da rehine krizi! Son kez konuşmak istediği eski sevgilisini bıçakla tehdit etti

Saygılı, öğle saatlerinde Sibel K.'yi sokakta görünce son kez konuşmak istedi. Başta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın kullandığı kamyonetine bindi.

BIÇAKLA REHİN ALDI

Saygılı, yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, Sibel K.'nin boğazına dayayıp, tehditler savurmaya başladı.

Adana’da rehine krizi! Son kez konuşmak istediği eski sevgilisini bıçakla tehdit etti

AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

İstasyon çalışanları, durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri, aracın etrafını çevirip, Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K. ise ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Polis, Saygılı'yı bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getirdi.

Adana’da rehine krizi! Son kez konuşmak istediği eski sevgilisini bıçakla tehdit etti

Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum" dedi.

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