Adana'da rehine krizi! Son kez konuşmak istediği eski sevgilisini bıçakla tehdit etti
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bilal Saygılı isimli şahıs eski sevgilisi Sibel K.'yı, son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip rehin aldın. Sibel K.'nin boğazına bıçak dayayıp, "Benden ayrılırsan, seni öldürürüm" diyerek rehin alan Saygılı daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bilal Saygılı (39), eski sevgilisi Sibel K.'yi (26), son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip bıçakla rehin aldı.
Saygılı, öğle saatlerinde Sibel K.'yi sokakta görünce son kez konuşmak istedi. Başta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın kullandığı kamyonetine bindi.
BIÇAKLA REHİN ALDI
Saygılı, yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, Sibel K.'nin boğazına dayayıp, tehditler savurmaya başladı.
AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ
İstasyon çalışanları, durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri, aracın etrafını çevirip, Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K. ise ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Polis, Saygılı'yı bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getirdi.
Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum" dedi.