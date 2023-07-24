Söyledikleri ağızları açık bıraktı! '2784 yılından geldim' dedi! "Her şey bedava..." 2025 yılına hazır olun!
Al Bielek, zaman yolcusu olduğunu iddia eden gizemli bir kişilik olarak bilinir. Onun iddiaları, dünyanın geleceği hakkında korkunç ve şaşırtıcı tahminler içermesiyle dikkat çekmektedir. Ancak, Al Bielek'in iddiaları ve zaman yolculuğu hakkındaki söylemleri, bilimsel açıdan doğrulanmış veya desteklenmiş değildir ve genellikle tartışmalı ve şüpheyle karşılanmaktadır. Al Bielek'in iddiaları ve tahminleri, genellikle spekülasyonlar ve fantastik hikayeler olarak kabul edilmektedir. Bu tür iddiaların gerçekliği kanıtlamak için bilimsel ve somut deliller sunulması gerekmektedir. Ancak, şu ana kadar böyle bir kanıt sunulmamıştır.
24.07.2023 10:06 - Son Güncelleme: 24.07.2023 10:06
Tarihin gizemli zaman yolcusu Al Bielek, yıllardır dünya genelinde merak ve heyecan uyandıran iddialarla anılmaya devam ediyor. Kendisini 1940'lardan günümüze taşıyan olağanüstü deneyimi, insanlığın geleceğine dair şaşırtıcı tahminlerde bulunmasıyla hatırlanıyor. Al Bielek, ölmeden önce verdiği röportajlarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun Philadelphia Deneyi adı verilen gizli bir projeyle "görünmez" olacak bir savaş gemisi yaratma amacında olduğunu açıkladı. İşte 2784 yılına gittim geldim diyen Al Bielek'in tahminleri...