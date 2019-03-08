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Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Çalışmalarda sona gelindi

Uzun yıllardır beklenen Gebze - Halkalı Marmaray Hattı için geri sayım başladı. 2013 senesinden bu yana süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Peki 76.6 kilometrelik Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? İşte Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ile ilgili merak edilenler...

08.03.2019 16:22 - Son Güncelleme: 08.03.2019 16:33
Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Çalışmalarda sona gelindi

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona erdi. 76.6 kilometrelik hat için geri sayım başladı. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

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Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Çalışmalarda sona gelindi

2013 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYORDU
Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013'te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Çalışmalarda sona gelindi

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Çalışmalarda sona gelindi

GEBZE-HALKALI MARMARAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze hattı 2019 Mart ayı içerisinde açılacak. Hatta banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor. Hat boyunca ray döşeme elektrik hattı ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları tamamlandı. Yeni yapılan ve restorasyondan geçirilen istasyonlar tamamlandı. Sistem artık kullanıma açılacağı günü bekliyor.

Gebze - Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Çalışmalarda sona gelindi

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK
Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

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