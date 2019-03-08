Türkiye'yi hedef gösteren kahinler Aziz Malaki ve Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri deprem. Özellikle Frank Hoogerbeets'in kehanetleri ve Türkiye'yi işaret etmesi. Şimdi onu bırakalım ve yıllar öncesine gidelim. Baba Vanga ve Nostradamus gibi kahinleri ve kehanetleri daha önce defalarca duydunuz. Fakat dünya üzerinde onlardan daha ilginç kahinler ve kehanetleri var. Onlardan ikisi Aziz Malaki ve Shipton Ana. Aziz Malaki'nin 112.kehaneti direkt Türkiye'yi hedef alırken, Shipton Ana'nın kehanetleri daha evrensel ve her ikiside bir o kadar korkunç. İşte Aziz Malaki ve Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri.

08.03.2019 13:45 - Son Güncelleme: 08.03.2019 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





