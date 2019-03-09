Nerede hangi sandıkta, oy kullanacağım? 31 Mart YSK TC ile seçmen sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
31 Mart 2019 yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağınızı merek ediyorsanız YSK'nın resmi internet sitesi yardımınıza koşuyor. YSK resmi sitesi ysk.gov.tr adresinde nerede, hangi sandıkta oy kullanacağınız bilgisine kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Nerede hangi sandıkta, oy kullanacağım? 31 Mart YSK seçmen sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
YSK seçmen sorgulama işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. YSK'nın resmi internet sitesi http://www.ysk.gov.tr/ aracılığıyla nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız bilgisine ulaşabilirsiniz. Sitenin anasayfasında yer alan "Yurt İçi Seçmen" kategorisine gelerek "Nerede Oy Kullanacağım" başlığına tıklayın.
NASIL OY KULLANILACAK?
* Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.
* Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.
* Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatı.
* Oy zarfını santığa atın.
* Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
Daha sonra açılan pencerede, sizden bir kaç bilgi istenmektedir. Bunlar, Sorgulama tipi (T.C. Nüfus Cüzdanı, Yeni T.C. Kimlik Kartı), Nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. Kimlik numarası, nüfus cüzdanında nüfusa kayıtlı olduğu sıra no, yeni kimlikte ise seri no bilgisidir. Tüm bilgileri girdikten sonra "sorgula" butonuna basarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.