Nerede hangi sandıkta, oy kullanacağım? 31 Mart YSK TC ile seçmen sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Daha sonra açılan pencerede, sizden bir kaç bilgi istenmektedir. Bunlar, Sorgulama tipi (T.C. Nüfus Cüzdanı, Yeni T.C. Kimlik Kartı), Nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C. Kimlik numarası, nüfus cüzdanında nüfusa kayıtlı olduğu sıra no, yeni kimlikte ise seri no bilgisidir. Tüm bilgileri girdikten sonra "sorgula" butonuna basarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.