Tuzla'da yaşayan hostese eski sevgilisi dehşeti yaşattı! 'Seni kimseye yar etmem keserim'
Tuzla'da kendisiyle aynı sitede oturan erkek arkadaşından ayrılmak isteyen hostes, dehşet dolu günler yaşadı. İddiaya göre eli satırlı eski sevgili etrafa tehditler savurdu ardından hem eski kız arkadaşını hem de onunla görüşen komşularını darbetti. Altan A.'nın kapıya gelip tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Adliye çıkışı konuşan B.S.T "Sen beni bırakamazsın. Seni kimseye yar etmem, keserim." tehditleriyle yaşadığı şoku da anlattı.
Tuzla'da bulunan bir sitede oturan ve bir havayolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T (42), kendisiyle aynı sitede oturan Altan A. (47 ) ile sevgili oldu. İddiaya göre B.S.T, bir süre sonra erkek arkadaşının başka bir komşusuna satırla saldırdığına tanık olunca kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Altan A. ise kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında B.S.T'ye şiddet uygulayarak ayak parmağını kırdı. İddiaya göre Altan A. kendisinden ayrılan kız arkadaşına mesajlar atarak ölümle tehdit etmeye başladı
B.S.T, yaşadıklarının ardından evine güvenlik kameraları yerleştirdi. Altan A. iddiaya göre 2 köpeği ve engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan hostesin evinin önüne gelerek kapıyı dakikalarca çaldı ve kadını taciz etti. B.S.T odasında korku ile Altan A.'nın gitmesini bekledi.
Eski sevgili dehşeti! 'Seni kimseye yar etmem keserim' | Video
21 Ağustos günü yaşanan olayda ise B.S.T, akşam saatlerinde kapı komşusu olan N.Y ve eşinin oturduğu eve yemeğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Altan A., 70 yaşındaki annesi Makbule A. ile birlikte N.Y ve eşi E.Y'nin evine geldi. İddiaya göre Altan A. eski kız arkadaşıyla görüşmelerine öfkelenerek N.Y'nin eşi E.Y'yi darbetmeye başladı.