Gaziantep Emre Apartmanı’nın yıkılma sebebini duyanların kanı çekildi! İki binadan biri sağlam diğeri yerle bir! O binaya öyle bir şey yapmışlar ki...

KOLON KESİP BANKA YAPMIŞLAR!

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emre Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar sadece 2 kişi sağ olarak çıkarılırken, binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği öne sürüldü. Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi.