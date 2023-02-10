Gaziantep Emre Apartmanı'nın yıkılma sebebini duyanların kanı çekildi! İki binadan biri sağlam diğeri yerle bir! O binaya öyle bir şey yapmışlar ki...
Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu durumun ardından binlerce kişiyi barındıran yepyeni yapıların yerle yeksan olması sosyal medyada gündeme geldi. Rönesans Rezidans, Hayat Apartmanı, Ebrar Sitesi ve şimdi de Emre Apartmanı en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Emre Apartmanı ikiz binalardan oluşuyor. Bir bina deprem sonrası sapasağlam ayakta kalırken diğer bina yapılan büyük hata sonucu enkaza dönüşüyor. Peki bu nasıl olur? İşte o binadaki kan donduran hata...
10.02.2023 17:00 - Son Güncelleme: 10.02.2023 17:00
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı da depremde tamamen yıkıldı.Gaziantep Ere Apartmanı'nın müteahhidi bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer alıyor
KOLON KESİP BANKA YAPMIŞLAR!
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emre Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar sadece 2 kişi sağ olarak çıkarılırken, binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği öne sürüldü. Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi.