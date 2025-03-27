takvim-logo

Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan'ın sicili kabarık çıktı

AK Partililere yönelik ölüm çağrısında bulunan kişinin, fuhuştan uyuşturucu kullanımına, devlet büyüklerine tehdide kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Peygamber Efendimize hakaretten cezaevine giren Beyza Gürkan olduğu ortaya çıktı. Beyza Gürkan'ın, sosyal medyada silah ifşası yaparak "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekerken, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

author-1
İHA
author-1
takvim.com.tr
Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan’ın sicili kabarık çıktı

AK Partililere yönelik ölüm çağrısı yapan Beyza Gürkan'ın sicili kabarık çıktı.

Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan’ın sicili kabarık çıktı

"GÖRDÜĞÜMÜZ HER AKP'LİYİ İNDİRİYORUZ"

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etti.

Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan’ın sicili kabarık çıktı

TUTUKLANDI

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan’ın sicili kabarık çıktı

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Gürkan'ın geçtiğimiz yıl sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan’ın sicili kabarık çıktı

Hakkında işlem yapılan Gürkan'ın 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girdiği ve fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Sosyal medyada dini değerlere küfreden Samira Beyza Gürkan tutuklandı
Sosyal medyada dini değerlere küfreden Samira Beyza Gürkan tutuklandı

Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan’ın sicili kabarık çıktı

FOTOĞRAFLAR: İHA, INSTAGRAM