Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan'ın sicili kabarık çıktı

AK Partililere yönelik ölüm çağrısında bulunan kişinin, fuhuştan uyuşturucu kullanımına, devlet büyüklerine tehdide kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Peygamber Efendimize hakaretten cezaevine giren Beyza Gürkan olduğu ortaya çıktı. Beyza Gürkan'ın, sosyal medyada silah ifşası yaparak "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekerken, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 16:16 Paylaş







AK Partililere yönelik ölüm çağrısı yapan Beyza Gürkan'ın sicili kabarık çıktı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ HER AKP'LİYİ İNDİRİYORUZ" Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etti.

TUTUKLANDI Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.



SİCİLİ KABARIK ÇIKTI Gürkan'ın geçtiğimiz yıl sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yaptığı öğrenildi.