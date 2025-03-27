Fuhuştan uyuşturucuya... Sosyal medyadan tehditler savuran Beyza Gürkan'ın sicili kabarık çıktı
AK Partililere yönelik ölüm çağrısında bulunan kişinin, fuhuştan uyuşturucu kullanımına, devlet büyüklerine tehdide kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Peygamber Efendimize hakaretten cezaevine giren Beyza Gürkan olduğu ortaya çıktı. Beyza Gürkan'ın, sosyal medyada silah ifşası yaparak "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekerken, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.