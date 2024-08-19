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Sosyal medyada dini değerlere küfreden Samira Beyza Gürkan tutuklandı

Sosyal medyada Samira Beyza Gürkan'ın dini değerlere hakaret eden paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İsvas İl Emniyet Müdürlüğü, Beyza Gürkan'ın tutuklandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 10:17 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 10:17
Sosyal medyada dini değerlere küfreden Samira Beyza Gürkan tutuklandı

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Samira Beyza Gürkan isimli şahıs, X hesabından hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmuştu.

Gürkan, yaptığı paylaşımda "Sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, Allah'ınızı, kitabınızı, o Arap peygamberinizi s*ker atarım." ifadelerine yer vermişti.

Bu ifadeler, özellikle dini değerlere yönelik hakaret içermesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı.

TUTUKLANDI

Gürkan, paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine bu içeriği sosyal medya hesabından kaldırdı.

Ancak olayın yankıları sürerken Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürkan gözaltına alındı. Gürkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir açıklama yaparak Gürkan'ın tutuklandığını bildirdi.

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