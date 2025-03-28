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Çinli turist kadına 58 bin TL'lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti

Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul'da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu, 58 bin 275 lira dolandırıldı. Yakalanan ve 26 suç kaydı olduğu tespit edilen olan taksici Salih E. tutuklandı.

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DHA
Çinli turist kadına 58 bin liralık İstanbul turu

Çinli turistin başına gelenler herkesin ağzını açık bıraktı.

Çinli turist kadına 58 bin TL’lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti

Olay, 14 Mart Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Müyyetzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çinli turist Wengi Liu, Karaköy'de 34 TFG 65 plakalı taksiye bindi.

Çinli turist kadına 58 bin TL’lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti

7 KEZ PARA ÇEKTİ

Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu. Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul'da eğlence mekanlarını gezdirdi. Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şöförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çinli turist kadına 58 bin TL’lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti

Olayın ardından Çin'deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu.

Çinli turist kadına 58 bin TL’lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

Çinli turist kadına 58 bin liralık İstanbul turu

Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi.

Çinli turist kadına 58 bin TL’lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti

TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklandı.