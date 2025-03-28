Çinli turist kadına 58 bin TL'lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti
Karaköy'de bindiği taksinin şoförü tarafından İstanbul'da gezdirilerek gece kulübüne ve restoranlara götürülen Çinli turist Wengi Liu, 58 bin 275 lira dolandırıldı. Yakalanan ve 26 suç kaydı olduğu tespit edilen olan taksici Salih E. tutuklandı.
Çinli turistin başına gelenler herkesin ağzını açık bıraktı.
Olay, 14 Mart Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Müyyetzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
Çinli turist Wengi Liu, Karaköy'de 34 TFG 65 plakalı taksiye bindi.
7 KEZ PARA ÇEKTİ
Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu. Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul'da eğlence mekanlarını gezdirdi. Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şöförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından Çin'deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.