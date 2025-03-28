Çinli turist kadına 58 bin TL’lik İstanbul turu! Mekan mekan gezdirdi! Kartından zorla para çekti

7 KEZ PARA ÇEKTİ

Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu. Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul'da eğlence mekanlarını gezdirdi. Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şöförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.