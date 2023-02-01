Fırın temizlemenin en iyi yolu! Ev hanımları buraya! Ovalamanıza bile gerek yok! Yağdan eser kalmayacak...
Fırın içinde her yere yayılabilen yağ kirleri bazen zorlayıcı olabiliyor. Fırın içi temizliği, fırın yağlarını temizleme evde bulunan doğal malzemelerle yapılabilir. Ev hanımlarının bile bilmediği bu yöntem fırın temizliğini 5 dakikada bitirmenize yardımcı olacak. İşte fırın temizlemenin püf noktası...
Fırın temizliğinin en kolay yöntemi buymuş! İşte yağdan ve kirden 5 dakikada kurtulmanızı sağlayacak formül...
Amonyak
Bu yöntem, özellikle fırındaki yağ yanıklarını temizleme konusunda çok etkilidir. Bir kabın içerisine yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu karıştırın. Karışımı fırının tüm yüzeyine sürün. Bu sırada fırın teli ve termometreyi dışarı alın. Fırının kapağını kapatarak 1-2 saat bekleyin. Ardından ılık bir bezle tüm yüzeyi güzelce temizleyin.
Sirkeli sabunlu su
Sirkeli su, özellikle fırın camı konusunda çok etkili bir malzemedir. Karıştırma kabının içerisine 1 çay bardağı sirke ve 1 çay bardağı su ekleyin. Ardından 1 çay bardağı sıvı sabun ilave edin. Karbonatı da ekleyerek malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız deterjan ile sünger yardımıyla fırının her yerini temizleyebilirsiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra, nemli bir bezle fırının her tarafını tekrar silin. Böylece fırınınız ilk günkü gibi olacaktır.
Sabun ve portakal yağı
2 yemek kaşığı sabun, 1 tatlı kaşığı portakal yağı, 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Tüm malzemeleri, eriyene kadar karıştırın. Temizliğe geçmeden önce fırını 140 derecede çalıştırın ve 10 dakika sonra bekleyin. Fırın çalışmıyorken, bu karışımı fırının içine dağıtın. Bir süre bekleyin. Ardından nemli bezle her yeri silin. Bu yöntem sayesinde fırınınızdan portakal kokusu yükselecektir.