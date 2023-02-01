Fırın temizlemenin en iyi yolu! Ev hanımları buraya! Ovalamanıza bile gerek yok! Yağdan eser kalmayacak...

Sirkeli sabunlu su

Sirkeli su, özellikle fırın camı konusunda çok etkili bir malzemedir. Karıştırma kabının içerisine 1 çay bardağı sirke ve 1 çay bardağı su ekleyin. Ardından 1 çay bardağı sıvı sabun ilave edin. Karbonatı da ekleyerek malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız deterjan ile sünger yardımıyla fırının her yerini temizleyebilirsiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra, nemli bir bezle fırının her tarafını tekrar silin. Böylece fırınınız ilk günkü gibi olacaktır.