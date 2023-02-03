Uzmanlar çok daha iyisini önerdi! 1 idrar damlasından daha pis! Hepimizin evinde bulunuyor! Bu bakteri yuvasını evinizde tutmayın...
Tek bir bulaşık süngerinde dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteri bulundurabileceğini belirten uzmanlar, alternatif ürünler kullanılması konusunda uyarıda bulundu.
Bulaşık süngerleri hepimizin evinde kullandığı temizlik gereçleri arasında yer alıyor. Birçok alanda kullanılan bu süngerler için uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Bir idrar damlasında yer alan bakterilerden çok daha fazlasına sahip olduğu belirtilen bu süngerleri evinizde tutmayın. Onun yerine çok daha sağlıklı, kir tutmayan kabak lifini kullanabilirsiniz. İşte kabak lifi faydaları ve kullanım alanları...
"BULAŞIK SÜNGERLERİ ASLA KURUMUYOR"
Journal of Applied Microbiology'de yayınlanan çalışmanın yazarı Møretrø, "Tek bir sünger, dünyadaki insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir. Pek çok bakteri zararlı olmasa da, Salmonella gibi olanlar süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılabilir. Bunlar insanları hasta edebilir. Sünger nemlidir ve bakteriler için gıda olan yemek artıklarını biriktirerek bakterilerin hızlı büyümesine yol açar" diye konuştu.
SÜNGER YERİNE FIRÇA TERCİH EDİLMELİ
Sünger ve fırça sahipleri, süngerlerini veya fırçalarını ne kadar süre kullandıklarını ve bunları nasıl temizliklerini de araştırmacılarla paylaştı (suyla durulama, sabun ve suyla yıkama, bulaşık makinesine yıkama veya ağartma). Ancak bu yöntemlerin hiçbiri somut bir fark yaratmadı. Çalışmanın ana sonucu, daha hızlı kuruyan fırçaların daha az sayıda bakteriye sahip olması olarak öne çıktı.