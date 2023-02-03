Uzmanlar çok daha iyisini önerdi! 1 idrar damlasından daha pis! Hepimizin evinde bulunuyor! Bu bakteri yuvasını evinizde tutmayın...

SÜNGER YERİNE FIRÇA TERCİH EDİLMELİ

Sünger ve fırça sahipleri, süngerlerini veya fırçalarını ne kadar süre kullandıklarını ve bunları nasıl temizliklerini de araştırmacılarla paylaştı (suyla durulama, sabun ve suyla yıkama, bulaşık makinesine yıkama veya ağartma). Ancak bu yöntemlerin hiçbiri somut bir fark yaratmadı. Çalışmanın ana sonucu, daha hızlı kuruyan fırçaların daha az sayıda bakteriye sahip olması olarak öne çıktı.