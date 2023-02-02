Migros Brita Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! RKS Motor-RKS A1 - Elektrikli Araç, ONVO OV-011 Elektrikli Scooter...,
Takvim Gazetesi Migros Brita Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 01.12.2022 tarihli ve E-24951361-255.01.02-28049 sayılı izniyle düzenlendi. Kampanya kapsamında kazananlara; RKS Motor-RKS A1 - Elektrikli Araç 2022 Model, ONVO OV-011 Elektrikli Scooter, 1 yıllık Brita Su Arıtma Filtre Paketi, 500 TL değerinde Money Pro Kart kazandı. İşte 2 Şubat Migros Brita Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!
02.02.2023 07:03 - Son Güncelleme: 02.02.2023 07:03