Fenomen Yağmur Taktaş'ın annesi ilk kez konuştu: Yarışma hayatımızı kararttı! Cinayete mi kurban gitti?

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile ün kazanan Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölü bulunduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken, ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında ise soruşturma başlatıldı. Taktaş'ın annesi Ayhan Taktaş, sır dolu ölüme ilişkin ilk kez konuştu. Anne Taktaş, kan donduran olayın ayrıntılarını anlatırken, "Keşke kızım o yarışmaya hiç katılmasaydı" dedi. işte detaylar..