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Fenomen Yağmur Taktaş'ın annesi ilk kez konuştu: Yarışma hayatımızı kararttı! Cinayete mi kurban gitti?

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile ün kazanan Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölü bulunduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.Taktaş, memleketi Adana'da toprağa verilirken, ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında ise soruşturma başlatıldı. Taktaş'ın annesi Ayhan Taktaş, sır dolu ölüme ilişkin ilk kez konuştu. Anne Taktaş, kan donduran olayın ayrıntılarını anlatırken, "Keşke kızım o yarışmaya hiç katılmasaydı" dedi. işte detaylar..

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 06:41 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 06:54
Fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi ilk kez konuştu: Yarışma hayatımızı kararttı! Cinayete mi kurban gitti? 1

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı! Katil sevgilisi mi?

Fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi ilk kez konuştu: Yarışma hayatımızı kararttı! Cinayete mi kurban gitti? 2

Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

Fenomen Yağmur Taktaş’ın annesi ilk kez konuştu: Yarışma hayatımızı kararttı! Cinayete mi kurban gitti? 3

MEZARI YENİDEN AÇILDI

Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından 6 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı! Katil sevgilisi mi?

Taktaş'ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na alındı.

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