82-83-84 plaka olacak 67 ilçe belli oldu! Türkiye il haritası yenileniyor

Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısı sürekli değişiyor ve bu değişimle birlikte ilçeler arasında da önemli bir dinamizm yaşanıyor. Son verilere göre, ülkemizdeki 81 ilin yanı sıra, 922 ilçe bulunuyor. Ancak bazı ilçeler, sadece nüfus açısından değil, sosyoekonomik koşullarıyla da adeta birer il gibi öne çıkıyor. Bu durum, il olma potansiyeli yüksek olan ilçelerin listesini belirlemeye yönelik araştırmaları da beraberinde getiriyor.
Özellikle büyükşehir merkezlerindeki bu ilçeler, nüfus açısından birçok ilden bile daha fazla insan barındırıyor. Bu durum, il olma potansiyeli taşıyan ilçelerin belirlenmesine ve sürekli olarak değerlendirilmesine yol açıyor. Peki, il olmaya aday ilçeler hangileri? İşte konu hakkında detaylar...
Son güncellemelerle birlikte, ülkenin dört bir yanından 67 ilçe, il olma statüsüne layık görüldü. Bu gelişme, hem o ilçelerde yaşayanlar hem de bölge halkı için önemli bir dönüm noktası olabilir.
İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...