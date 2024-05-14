82-83-84 plaka olacak 67 ilçe belli oldu! Türkiye il haritası yenileniyor

Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısı sürekli değişiyor ve bu değişimle birlikte ilçeler arasında da önemli bir dinamizm yaşanıyor. Son verilere göre, ülkemizdeki 81 ilin yanı sıra, 922 ilçe bulunuyor. Ancak bazı ilçeler, sadece nüfus açısından değil, sosyoekonomik koşullarıyla da adeta birer il gibi öne çıkıyor. Bu durum, il olma potansiyeli yüksek olan ilçelerin listesini belirlemeye yönelik araştırmaları da beraberinde getiriyor.