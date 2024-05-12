Bahar geldi, hava sıcaklıkları artacak derken yaz mevsimine ramak kala kuvvetli yağışlar ülkemizi hala terk etmedi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da eğitime kısmi olarak bir gün ara verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yağışında bölgede devam ettiğini belirterek an itibariyle metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Öte yandan Meteoroloji'den 16 kent 'sarı kodlu' uyarı geldi. Peki sürekli yağışlar daha ne kadar sürecek? Meteoroloji hangi bölgeleri işaret etti, hangi bölgeye hangi uyarılar yapıldı? Sıcaklıklar düşmeye devam mı edecek? İşte detaylar...
Bahar geldi, hava sıcaklıkları artacak derken yaz mevsimine ramak kala kuvvetli yağışlar ülkemizi hala terk etmedi. Peki sürekli yağışlar daha ne kadar sürecek? Meteoroloji hangi bölgeleri işaret etti, hangi bölgeye hangi uyarılar yapıldı? Sıcaklıklar düşmeye devam mı edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilerle il il, bölge bölge açıkladık. İşte cevabı...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY'DA YOĞUN YAĞIŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı.