HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 16 kente sarı kodlu uyarı! O ilde okullar tatil edildi!

Bahar geldi, hava sıcaklıkları artacak derken yaz mevsimine ramak kala kuvvetli yağışlar ülkemizi hala terk etmedi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da eğitime kısmi olarak bir gün ara verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yağışında bölgede devam ettiğini belirterek an itibariyle metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Öte yandan Meteoroloji'den 16 kent 'sarı kodlu' uyarı geldi. Peki sürekli yağışlar daha ne kadar sürecek? Meteoroloji hangi bölgeleri işaret etti, hangi bölgeye hangi uyarılar yapıldı? Sıcaklıklar düşmeye devam mı edecek? İşte detaylar...