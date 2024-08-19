Türkiye'nin her köşesinden görülen Süper Ay göz kamaştırdı

Türkiye'nin dört bir yanında gözlemlenen Süper Ay, gökyüzü semalarında adeta göz kamaştırdı. Ay'ın Dünya'ya yakın konumda olmasıyla normalden daha büyük ve parlak görünmesi, vatandaşların ilgisini çekti. İşte o kartpostallık görüntüler...
İstanbul, Antalya, Ankara ve Trabzon'a kadar birçok şehirde görülen Süper Ay adeta vatandaşları büyüledi. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' ilgiyle izlendi.
Türkiye'de her yerden görülen 'Süper Ay' gökyüzünü aydınlattı. Gözlemciler, Ay'ın olağanüstü parlaklığını ve büyüklüğünü hayranlıkla izledi.