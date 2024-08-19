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Türkiye'nin her köşesinden görülen Süper Ay göz kamaştırdı

Türkiye'nin dört bir yanında gözlemlenen Süper Ay, gökyüzü semalarında adeta göz kamaştırdı. Ay'ın Dünya'ya yakın konumda olmasıyla normalden daha büyük ve parlak görünmesi, vatandaşların ilgisini çekti. İşte o kartpostallık görüntüler...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 23:25 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 00:38
Türkiye’nin her köşesinden görülen Süper Ay göz kamaştırdı 1

İstanbul, Antalya, Ankara ve Trabzon'a kadar birçok şehirde görülen Süper Ay adeta vatandaşları büyüledi. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' ilgiyle izlendi.

Türkiye’nin her köşesinden görülen Süper Ay göz kamaştırdı 2

Türkiye'de her yerden görülen 'Süper Ay' gökyüzünü aydınlattı. Gözlemciler, Ay'ın olağanüstü parlaklığını ve büyüklüğünü hayranlıkla izledi.

Türkiye’nin her köşesinden görülen Süper Ay göz kamaştırdı 3

Ayın dünyaya en yakın konumuna geldiği, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünmesiyle ortaya çıkan doğa olayı süper ay, görüntüsüyle vatandaşları büyüledi.

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