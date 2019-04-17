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Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...

Fransa'nın sembol yapılarından biri olan 850 yıllık Notre-Dama Katedrali ağır hasar görmüştü. Yapılan açıklamalar Notre-Dame Katedrali'nin onarılamayacağı yönünde. Öte yandan tarihçi Murat Bardakçı'nın köşesinde yer verdiği Fatih Sultan Mehmed ve Notre-Dame Katedrali arasındaki bağ oldukça ilginç.

17.04.2019 11:49 - Son Güncelleme: 17.04.2019 12:05
Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...

1163 yılında inşaatına başlanan ve 1345 yılında yapımı sona eren 850 yıllık Notre-Dame Katedrali, 15 Nisan günü başlayan bir yangın ile yanmıştı. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Notre-Dame Katedrali hakkında tarihçi Murat Bardakçı ilginç bir gerçeği açıkladı. İşte Fatih Sultan Mehmed ve Notre-Dame Katedrali arasındaki o bağ.

Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...

FATİH'İN KIZIL ELMASI'YDI

İşte Bardakçı'nın o yazısı;

"Paris'in bu köşede on beş gün kadar önce bahsettiğim meşhur Notre Dame Katedrali, yazımın üzerinden iki hafta geçtikten sonra cayır cayır yandı!

Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...

Notre Dame ile Türk cihan hâkimiyeti hayâlinin sembollerinden olan "Kızıl Elma" arasında bir münasebetin bulunduğunu ve Fatih Sultan Mehmed'in Kızıl Elma hayâlinin Notre Dame'ın çan kulelerine sancak dikmek olduğunu bilir misiniz?

Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...

Gedik Ahmed Paşa'nın Fatih'in emri ile 1480'de İtalya'nın güneyindeki Otranto'ya yaptığı sefer, hükümdarın o zamanlar "Kızıl Elma" diye bilinen Roma'ya hâkim olma plânının ilk aşaması idi. Yıldırım Bayezid'in "Atıma, yemini Roma'daki Sen Piyer Kilisesi'nin mihrabında yedireceğim" dediği biliniyordu.

Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...

Fatih'in de o zamana kadar Roma'da nihayet bulan "Kızıl Elma"nın sınırını Paris'e kadar uzatıp Notre Dame Katedrali'nin kulelerine kendi sancağını dikmekten sözettiği duyulmuştu.

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