Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...
Fransa'nın sembol yapılarından biri olan 850 yıllık Notre-Dama Katedrali ağır hasar görmüştü. Yapılan açıklamalar Notre-Dame Katedrali'nin onarılamayacağı yönünde. Öte yandan tarihçi Murat Bardakçı'nın köşesinde yer verdiği Fatih Sultan Mehmed ve Notre-Dame Katedrali arasındaki bağ oldukça ilginç.
1163 yılında inşaatına başlanan ve 1345 yılında yapımı sona eren 850 yıllık Notre-Dame Katedrali, 15 Nisan günü başlayan bir yangın ile yanmıştı. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Notre-Dame Katedrali hakkında tarihçi Murat Bardakçı ilginç bir gerçeği açıkladı. İşte Fatih Sultan Mehmed ve Notre-Dame Katedrali arasındaki o bağ.
Gedik Ahmed Paşa'nın Fatih'in emri ile 1480'de İtalya'nın güneyindeki Otranto'ya yaptığı sefer, hükümdarın o zamanlar "Kızıl Elma" diye bilinen Roma'ya hâkim olma plânının ilk aşaması idi. Yıldırım Bayezid'in "Atıma, yemini Roma'daki Sen Piyer Kilisesi'nin mihrabında yedireceğim" dediği biliniyordu.