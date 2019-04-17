Fatih Sultan Mehmed'in Notre Dame planı ortaya çıktı! 'Kızıl Elma'sı...

1163 yılında inşaatına başlanan ve 1345 yılında yapımı sona eren 850 yıllık Notre-Dame Katedrali, 15 Nisan günü başlayan bir yangın ile yanmıştı. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Notre-Dame Katedrali hakkında tarihçi Murat Bardakçı ilginç bir gerçeği açıkladı. İşte Fatih Sultan Mehmed ve Notre-Dame Katedrali arasındaki o bağ.