Paris İtfaiyesi Notre Dame Katedrali’ndeki yangına müdahale anlarını paylaştı 16.04.2019 16:56

Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangına müdahale edilen anlara ait görüntüleri yayınladı. Paris İtfaiyesi resmi sosyal medya hesapları üzerinden, dün Fransa’nın simgelerinden olan Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangına müdahale edilen anları yayınladı. Yapılan paylaşımda yangına yaklaşık 400 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi. İtfaiye tarafından paylaşılan görüntüler yaşanan facianın boyutlarını bir kez daha ortaya koydu.