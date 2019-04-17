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Yeşilçam klasiği Al Yazmalım filminin Samet'i meğer o ismin kızıymış! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam, tüm Türkiye için vazgeçilmez bir dönem. O dönem çekilen filmlerin, o dönemin oyuncularının kalplerimizdeki yeri ayrı. Yeşilçam repliklerinin birçoğu hala akıllarımızda. Bu kadar seviyoruz ama Yeşilçam sineması hakkında ne biliyoruz? Yeşilçam hakkında birazdan duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak. Özellikle Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterini küçük yıldızın kimin kızı olduğunu duyunca daha çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam hakkında birbirinden ilginç o bilgiler.

17.04.2019 09:43 - Son Güncelleme: 17.04.2019 10:01
Yeşilçam klasiği Al Yazmalı'm filminin Samet'i meğer o ismin kızıymış! Çok şaşıracaksınız

Türk sinemasının 'Yeşilçam' döneminde çekilmiş bir filmi televizyonda gördüğümüz yaptığımız ilk iş durup biraz da olsa izlemek oluyor. Peki bu filmlerin bin bir zorlukla, bin bir ilginç detayla çekildiğini biliyor muydunuz? Birazdan öğreneceneğiz bu gerçekler hem şaşırtacak hem de gülümsetecek. Hadi başlayalım...

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.

Yeşilçam klasiği Al Yazmalı'm filminin Samet'i meğer o ismin kızıymış! Çok şaşıracaksınız

Cüneyt Arkın, 1972 'de düzenlenen 4. Adana Altın Koza Film Festivali 'nde "O ödül Yılmaz 'ın hakkı!" diyerek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü geri çevirmiştir.

Yeşilçam klasiği Al Yazmalı'm filminin Samet'i meğer o ismin kızıymış! Çok şaşıracaksınız

Bizim Aile'de "Yaşar Usta"nın ve Hababam Sınıfı'nda "Mahmut Hoca"nın karşılarındaki kişiye ayar verdikleri oda aynıdır.

Yeşilçam klasiği Al Yazmalı'm filminin Samet'i meğer o ismin kızıymış! Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam klasiği Al Yazmalı'm filminin Samet'i meğer o ismin kızıymış! Çok şaşıracaksınız

Bir gün Öztürk Serengil, İsveç 'te Ingmar Bergman 'ın da konuk olduğu bir TV programına katılır.

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