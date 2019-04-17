Yeşilçam klasiği Al Yazmalım filminin Samet'i meğer o ismin kızıymış! Çok şaşıracaksınız

Türk sinemasının 'Yeşilçam' döneminde çekilmiş bir filmi televizyonda gördüğümüz yaptığımız ilk iş durup biraz da olsa izlemek oluyor. Peki bu filmlerin bin bir zorlukla, bin bir ilginç detayla çekildiğini biliyor muydunuz? Birazdan öğreneceneğiz bu gerçekler hem şaşırtacak hem de gülümsetecek. Hadi başlayalım...

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.