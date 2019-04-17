Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi

Ciğer denince hiç şüphesiz akla ilk önce Arnavut ciğeri gelmektedir. Bu nedenle kısa da olsa Arnavut ciğerinin İstanbul sofralarında yer almasının hikayesinden bahsetmekte fayda vardır. İstanbul'a yerleşen Arnavutlar özellikle mandıracılıktaki tüm hünerlerini şehre getirip yaymışlar, süt ve sütten yaptıkları farklı tatları pişirmelerinin yanında sakatat yemeklerindeki özel lezzetlerini kültürümüze katmışlardır. Ciğer yemeği de bu sayede adını bu milletten almıştır.