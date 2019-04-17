Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi
Softaların sevilen lezzetlerinden biri olan ciğer tavası sıkça pişirilmektedir. Eskiden de Saray ve halk mutfağında da pişirilen ve tüketilen Ciğer tavasının nasıl yapıldığı internette araştırılıyor. Yapılışının aslında kolay olduğu ciğer tavası tarifini sizler için derledik.
Ciğer denince hiç şüphesiz akla ilk önce Arnavut ciğeri gelmektedir. Bu nedenle kısa da olsa Arnavut ciğerinin İstanbul sofralarında yer almasının hikayesinden bahsetmekte fayda vardır. İstanbul'a yerleşen Arnavutlar özellikle mandıracılıktaki tüm hünerlerini şehre getirip yaymışlar, süt ve sütten yaptıkları farklı tatları pişirmelerinin yanında sakatat yemeklerindeki özel lezzetlerini kültürümüze katmışlardır. Ciğer yemeği de bu sayede adını bu milletten almıştır.
Geçmiş dönemlerde (16. Yüzyıl sonları) Sarayın Yeniçeri ve şehrin zenginlerinin et ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan sakatatlar, ucuz fiyatla sakatat dükkanlarında ve seyyar satıcılar tarafından satılmıştır. Bu seyyar satıcılar ciğeri çiğ ve pişmiş olarak, mahalle ve sokak aralarında, derneklerin ucuna uygun şekilde bağlayarak satmışlardır. 17. Yüzyılda İstanbul'da ciğer kebabı satan dükkanlarda, ciğer 40 büyük lokma olarak yapılmış, bir ekmek fiyatına ( 1 akçaye) satılmış, böylece halk rahatlıkla karınlarını doyurma imkanına sahip olmuştur.