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Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi

Softaların sevilen lezzetlerinden biri olan ciğer tavası sıkça pişirilmektedir. Eskiden de Saray ve halk mutfağında da pişirilen ve tüketilen Ciğer tavasının nasıl yapıldığı internette araştırılıyor. Yapılışının aslında kolay olduğu ciğer tavası tarifini sizler için derledik.

17.04.2019 17:20 - Son Güncelleme: 17.04.2019 17:20
Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi

Softaların sevilen lezzetlerinden biri olan ciğer tavası sıkça pişirilmektedir. Eskiden de Saray ve halk mutfağında da pişirilen ve tüketilen Ciğer tavasının nasıl yapıldığı internette araştırılıyor. Yapılışının aslında kolay olduğu ciğer tavası tarifini sizler için derledik.

Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi

Özellikle 17. Yüzyılda rastlanılan ciğer tavası lezzeti günümüzde hala yapılmaktadır. Vitamin ve demir açısından zengin olan ciğer lezzetli olmasıyla büyük küçük herkesin çok sevdiği bir lezzettir.

Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi

Ciğer tavasına 19. Yüzyılda pişen yemeklerin arasında sıkça rastlanmaktadır. Ciğer dolması, ciğer yahnisi, ciğer kavurması, ciğer şiş, ciğer çorbası, ciğer kebabı, ciğerli pilav ciğer ile pişen diğer yemeklerdir.

Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi

Ciğer denince hiç şüphesiz akla ilk önce Arnavut ciğeri gelmektedir. Bu nedenle kısa da olsa Arnavut ciğerinin İstanbul sofralarında yer almasının hikayesinden bahsetmekte fayda vardır. İstanbul'a yerleşen Arnavutlar özellikle mandıracılıktaki tüm hünerlerini şehre getirip yaymışlar, süt ve sütten yaptıkları farklı tatları pişirmelerinin yanında sakatat yemeklerindeki özel lezzetlerini kültürümüze katmışlardır. Ciğer yemeği de bu sayede adını bu milletten almıştır.

Ciğer tavası nasıl yapılır? Cıtır ve leziz ciğer tava tarifi

Geçmiş dönemlerde (16. Yüzyıl sonları) Sarayın Yeniçeri ve şehrin zenginlerinin et ihtiyacı karşılandıktan sonra kalan sakatatlar, ucuz fiyatla sakatat dükkanlarında ve seyyar satıcılar tarafından satılmıştır. Bu seyyar satıcılar ciğeri çiğ ve pişmiş olarak, mahalle ve sokak aralarında, derneklerin ucuna uygun şekilde bağlayarak satmışlardır. 17. Yüzyılda İstanbul'da ciğer kebabı satan dükkanlarda, ciğer 40 büyük lokma olarak yapılmış, bir ekmek fiyatına ( 1 akçaye) satılmış, böylece halk rahatlıkla karınlarını doyurma imkanına sahip olmuştur.

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