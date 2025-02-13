Mahir Ünlütaşkıran'ın eşi Çiğdem iddialara "Siz bilmiyor musunuz? Benim onunla anlaşmalı bir şekilde evlendiğimi? Ben sevdiğim şekilde evlenmedim. Yalan söylemiyorum. Biz kendisiyle anlaşmalı şekilde evlendik. İkimizde içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı evlendik. Ailesiyle görüşmediğimiz için bunu bilmiyorlardı. Ben tanıştığımda hamile değildim. Benim de başka durumlarım vardı. Bunda bir çekincem yok. Ben görücü usulü evlenmedim. Muhtemelen Mahir'den hamile kalmışımdır" diyerek yanıt verdi.

Şüphe oklarının yöneltildiği Umut, ise "Abimin kaybıyla ilgim yok. Şu an bir suçlamayla karşılaştım ve bu şekilde çıkmak istemedim. Ben sadece telefonla görüşmek istiyorum. Yıllar sonra yengemden çocuğum oldu. İkinci çocuk benim. Boşanma davası açıldı. Nüfusta çocuğun babası Mahir görünüyor. Mahir kaybolduktan sonra ilişkimiz başladı. Babam, 'Gelin bizim aile içine geldi. Başka yere göndermeyiz' dedi. Yıllar sonra ilişkimiz başladı. Onlar normal evli değillerdi. Sadece resmi nikahla evlenmişlerdi. Çiğdem anlatamadı ben anlatayım. Daha önce Çiğdem biriyle birliktelik yaşamış. Ailesi baskı oluşturunca Çiğdem abimle evlenmiş. Ben askerdeydim. Onların sadece resmiyette evleneceği söylendi" diye konuştu.

"ZORLA BENİMLE BERABER OLDU" Çiğdem, "Mahir ile evliyken başka bir sevgilim vardı. Kendisi zorla benimle beraber oldu. Çocuk sevgilimden de Mahir'den de olabilir. " ifadelerini kullandı.

Programın bugünkü bölümünde Mahir'in annesi Safiye Ünlütaşkıran yayına katıldı. Oğluna seslenen Safiye, "Mahir'in alacaklıları yüzünden yıllarca saklanmak zorunda kaldık. Ben oğlumu çok özledim. Ne olur hayattaysan gel ve şu insanları sustur oğlum" dedi. Safiye, "Ben oğlumun yaşadığını ve Suriye'de olduğunu düşünüyorum. Yüzümü gösteririm. Diğer oğlum Umut ve gelinim göstermesin. Bana kaçacağını söylemişti" şeklinde konuştu.