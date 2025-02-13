17 yıl önce, henüz 27 yaşındayken gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'dan uzun süredir haber alınamadı. Mahir ile ilgili yıllardır kayıp ihbarında bulunmaması ailenin karanlık bir gizemi sakladığını düşündürttü.
Mahir'in izini sürmek ve olayın perde arkasını aralamak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının stüdyosuna gelerek yardım talebinde bulundu. Aile üyelerinin ifadelerine göre, Mahir'in kayboluşu sıradan bir kayıp vakasından çok daha fazlasıydı. İlk etapta genç adamın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğu düşünülse de, zaman içinde ortaya çıkan iddialar ve çelişkili ifadeler olayın bir cinayet olabileceğini gündeme getirdi. Mahir'in en son görüldüğü dönemde eşi Çiğdem'in 8 aylık hamile olduğu bilinirken, olayın şüpheli isimleri arasında Çiğdem ve Mahir'in erkek kardeşi Umut'un adı geçmeye başladı.
YASAK İLİŞKİ İDDİASI
Aile yakınları, Mahir'in kayboluşunun ardında yasak bir ilişki yattığını söyledi. Genç adamın bu ilişkiyi öğrendiğini ve yaşanan büyük bir tartışmanın ardından ortadan kaybolduğunu iddia edildi.
ÇOCUK KARDEŞİNDEN ÇIKTI
Çiğdem'in, Mahir ile resmi nikahının devam ettiği ortaya çıktı. Çiğdem'in Mahir'in kardeşi Umut Ünlütaşkıran ile yaşadığı birliktelikten 1 çocuğu olduğu, 'Umutcan' isimli çocuğun Mahir'in üzerine kayıtlı olduğu bilgisine ulaşıldı.
"TABUT KAN DOLUYDU"
Mahir'in ailesi, kan donduran olayda başka bir cinayet daha olduğunu söyledi. Kevser Hanım, "Kardeşi ile eşinin ihanetini babası da gördü, şüpheli şekilde öldü. Kalp krizi olduğu söylendi ama onun ölümü de şüpheliydi. Kafasının arkasında delik vardı. Tabut kan doldu. Herkes gördü. Ölümü şüpheliydi. Otopsi yapılmasın diye aceleyle defnedildi" ifadelerini kullandı.
Mahir Ünlütaşkıran'ın eşi Çiğdem iddialara "Siz bilmiyor musunuz? Benim onunla anlaşmalı bir şekilde evlendiğimi? Ben sevdiğim şekilde evlenmedim. Yalan söylemiyorum. Biz kendisiyle anlaşmalı şekilde evlendik. İkimizde içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı evlendik. Ailesiyle görüşmediğimiz için bunu bilmiyorlardı. Ben tanıştığımda hamile değildim. Benim de başka durumlarım vardı. Bunda bir çekincem yok. Ben görücü usulü evlenmedim. Muhtemelen Mahir'den hamile kalmışımdır" diyerek yanıt verdi.
Şüphe oklarının yöneltildiği Umut, ise "Abimin kaybıyla ilgim yok. Şu an bir suçlamayla karşılaştım ve bu şekilde çıkmak istemedim. Ben sadece telefonla görüşmek istiyorum. Yıllar sonra yengemden çocuğum oldu. İkinci çocuk benim. Boşanma davası açıldı. Nüfusta çocuğun babası Mahir görünüyor. Mahir kaybolduktan sonra ilişkimiz başladı. Babam, 'Gelin bizim aile içine geldi. Başka yere göndermeyiz' dedi. Yıllar sonra ilişkimiz başladı. Onlar normal evli değillerdi. Sadece resmi nikahla evlenmişlerdi. Çiğdem anlatamadı ben anlatayım. Daha önce Çiğdem biriyle birliktelik yaşamış. Ailesi baskı oluşturunca Çiğdem abimle evlenmiş. Ben askerdeydim. Onların sadece resmiyette evleneceği söylendi" diye konuştu.
"ZORLA BENİMLE BERABER OLDU"
Çiğdem, "Mahir ile evliyken başka bir sevgilim vardı. Kendisi zorla benimle beraber oldu. Çocuk sevgilimden de Mahir'den de olabilir. " ifadelerini kullandı.
Programın bugünkü bölümünde Mahir'in annesi Safiye Ünlütaşkıran yayına katıldı. Oğluna seslenen Safiye, "Mahir'in alacaklıları yüzünden yıllarca saklanmak zorunda kaldık. Ben oğlumu çok özledim. Ne olur hayattaysan gel ve şu insanları sustur oğlum" dedi. Safiye, "Ben oğlumun yaşadığını ve Suriye'de olduğunu düşünüyorum. Yüzümü gösteririm. Diğer oğlum Umut ve gelinim göstermesin. Bana kaçacağını söylemişti" şeklinde konuştu.
"MAHİR'E İNAT OLSUN DİYE KARDEŞİYLE BİRLİKTE OLDUM"
Kocasıyla anlaşmalı evlilik yaptığını anlatan Çiğdem, "Mahir'e inat olsun diye Umut ile beraberlik yaşadım" diye konuştu. Umut ise "İkinci çocuk benim ama ilk bebeğin de babasının ben olma ihtimalim var. Yüzde 1'de olsa var" dedi.