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Oğuz Murat Aci davasında flaş gelişme: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek

Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci’ye çarparak ölümüne yol açtı. Annesi Eylem Tok’la birlikte ABD’ye kaçtı. Massachusetts Mahkemesi, ikilinin Türkiye’ye iade edilmesi kararını aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Oğuz Murat Aci davasında flaş gelişme: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek

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    İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz otomobil sürücüsü Timur Cihantimur (17), 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden oldu. Kazanın hemen ardından annesi Eylem Tok ile Mısır üzerinden ABD'ye kaçtı.

    Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına göre ikisinin de iadesini istedi. Cihantimur ve annesi, 14 Haziran'da Boston'da yakalandı. İlk duruşmalarında hakim karşısına çıkan anne Tok ve oğlu Cihantimur'un, Türkiye'ye iade dava dosyalarının ayrılmasına karar verildi. 20 Haziran'da yapılan duruşmada ABD vatandaşı olan Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin Türkiye'ye iade edilmek istemediğini, işlediği suçun bir kaza olduğu savundu.

    ABD'de mahkeme, Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Davanın hakimi Donald Cabell, kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceğini, iade süreci zarfında Cihantimur'un adli güvenlik gücü U.S. Marshals'ın denetiminde tutulacağını açıkladı.

    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiyeye iade edilecekABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiyeye iade edilecek
    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek
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