Oğuz Murat Aci davasında flaş gelişme: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz otomobil sürücüsü Timur Cihantimur (17), 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden oldu. Kazanın hemen ardından annesi Eylem Tok ile Mısır üzerinden ABD'ye kaçtı.

Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına göre ikisinin de iadesini istedi. Cihantimur ve annesi, 14 Haziran'da Boston'da yakalandı. İlk duruşmalarında hakim karşısına çıkan anne Tok ve oğlu Cihantimur'un, Türkiye'ye iade dava dosyalarının ayrılmasına karar verildi. 20 Haziran'da yapılan duruşmada ABD vatandaşı olan Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin Türkiye'ye iade edilmek istemediğini, işlediği suçun bir kaza olduğu savundu.



ABD'de mahkeme, Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Davanın hakimi Donald Cabell, kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceğini, iade süreci zarfında Cihantimur'un adli güvenlik gücü U.S. Marshals'ın denetiminde tutulacağını açıkladı.