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Oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok'un 11 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 05:28 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 05:36
Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 1

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 2

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu 3

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

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