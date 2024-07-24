Oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok'un 11 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.
Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.