2024'te Türkiye 7 basamak birden zirveye sıçradı! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

2024 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması büyük bir merakla bekleniyordu ve nihayet açıklandı. Türk pasaportu, geçen yıla göre büyük bir sıçrama yaparak 7 basamak yükseldi. Bu yükseliş, Türk pasaportunun son 10 yıldaki en iyi performansını işaret ediyor ve pasaport sahiplerinin vizesiz olarak gidebileceği ülke sayısını 118'e çıkardı.
Singapur Zirvede Yerini Koruyor
Pasaport Endeksi'ne göre, Singapur pasaportu, sıralamada zirvedeki yerini koruyarak "Dünyanın En Güçlü Pasaportu" unvanını yeniden kazandı.
Singapur'u, global hareketlilikte önemli özgürlükler sunan Almanya, Güney Kore gibi ülkeler izliyor. Bu pasaportlar sahiplerine 190'dan fazla ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor.