2024'te Türkiye 7 basamak birden zirveye sıçradı! Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

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2024 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması büyük bir merakla bekleniyordu ve nihayet açıklandı. Türk pasaportu, geçen yıla göre büyük bir sıçrama yaparak 7 basamak yükseldi. Bu yükseliş, Türk pasaportunun son 10 yıldaki en iyi performansını işaret ediyor ve pasaport sahiplerinin vizesiz olarak gidebileceği ülke sayısını 118'e çıkardı.