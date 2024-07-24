Migros Nestle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları 24 Temmuz 2024 | Migros Nestle SMA Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi

Migros Nestle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 08.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56083 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.07.2024 tarihinde yapılan çekilişe 37.702 katılım gerçekleşmiştir. Kazanan talihliler; Apple iPhone 14 128 GB, Viomi A11 Şarjlı Dikey Süpürge, Xiaomi Mi Smart Air Fryer kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...