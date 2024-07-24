Migros Nestle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları 24 Temmuz 2024 | Migros Nestle SMA Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi

Migros Nestle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 08.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56083 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.07.2024 tarihinde yapılan çekilişe 37.702 katılım gerçekleşmiştir. Kazanan talihliler; Apple iPhone 14 128 GB, Viomi A11 Şarjlı Dikey Süpürge, Xiaomi Mi Smart Air Fryer kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Migros Nestle SMA Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 08.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56083 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.07.2024 tarihinde yapılan çekilişe 37.702 katılım gerçekleşmiştir. Kazanan talihliler; Apple iPhone 14 128 GB, Viomi A11 Şarjlı Dikey Süpürge, Xiaomi Mi Smart Air Fryer kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Apple iPhone 14 128 GB kazanan asil talihliler
Apple iPhone 14 128 GB kazanan yedek talihliler