Cezayirli siyam ikizleri Türkiye'de yaşama tutundu! Taburcu olma aşamasına geldiler
Cezayir'de yaşayan Kherkhar ailesinin 1,5 yaşındaki siyam ikizleri Safaa ve Shiffa, sadece hazırlık aşaması bile 6 ay süren büyük bir operasyonla, geçtiğimiz Haziran ayında birbirlerinden ayrıldı. 4 aydır hastanedeki tedavileri süren ikizler, nihayet taburcu olma aşamasına geldi.
Dünya literatürüne de girecek operasyonun detaylarını anlatan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, "Bu ameliyatta pekçok ilk gerçekleştirdik. Yapışık ikiz ameliyatlarında çoğu kez bebeklerden birinin kaybedilme riski vardır. Biz, her iki bebeği de sağlığına kavuşturduk. İtalya ve Hindistan bu ameliyat için talip olmuştu ama bu başarı biz Türk hekimlerine nasip oldu" dedi. İkizlerin annesi Elalia Kherkhar ise "Ben ikizim olduğunu, ilk kez bu ameliyatla ayrıldıklarında hissettim. Artık gerçekten iki çocuğum var" diye konuştu.
İbrahim ve Elalia Kherkhar çifti, iki erkek çocuğun ardından 1,5 yı önce doğan bebekleri birbirine yapışık ikizler olarak dünyaya geldi. Safaa ve Shiffa adını verdikleri kız bebekleri, göğüs duvarı ve karnından yapışık doğmuştu, kalp ve akciğerleri ayrıydı ama karaciğerleri de yapışıktı. Çocukların ameliyatı için pekçok ülke talip oldu. Hem Hindistan, hem de İtalyan cerrahlar bu ameliyatı yapabileceklerin söyleseler de Cezayir hükümetinin de girişimiyle çocuklar Türk hekimlere emanet edildi.
Geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul'a gelen aile, bu büyük operasyonun hazırlık aşaması için 6 ay sabırla bekledi. Acıbadem Atakent Hastanesi'nde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek, organ nakli uzmanı Genel Cerrah Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Güler, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak'ın ekiplerinin yanı sıra, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koçgöğüs'ün de yer aldığı bir sağlık ordusu, aylar süren planlamalar sonucu toplamda 1 yılı bulan süreci, başarıyla tamamladı. Haziran ayında yapılan ve 9 saat süren ameliyatla ayrılan ikizler, 4 ay daha hastanede tedavi gördü ve nihayet artık ülkelerine dönebilecek kadar sağlığına kavuştu. Bebeklerin ameliyatla ayrıldıkları anların görüntülerine ise ilk kez DHA ulaştı.
HAYATİ ORGANLARINI KORUMAK İÇİN YENİ BİR TEKNİK GELİŞTİRDİLER
Bebeklerde doku kaybı olmadan ve ameliyattan sonra hayati organları açıkta kalmayacak şekilde ayrılması için en önemli aşamaların plastik cerrahi prosedürleri ile gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, pekçok ilklerle gerçekleştirdikleri operasyonun detaylarını ilk kez anlattı. Prof. Dr. Karaaltın, "Yapışık ikizlerde bizim temeldeki hedefimiz, ikisini de sağlıklı bir şekilde ayırmak. Bazen mecburiyet teşkil ediyor, birini feda etmek zorunda kalabiliyorsunuz tıpta. Bu çok ağır.
Ama burada çok şükür, istediğimiz oldu. Bu bir ekip işi, çok büyük bir ekiple başardık. Herkes canla başla çalıştı. Bu ameliyatta neden plastik cerrahinin önemi vardı? Siz bebekleri, yapışık organları (kalp karaciğer vs) ayırabilirsiniz ama ayırdıktan sonra o dokuların sağlıklı bir örtü ile kapatılması çok önemli. Çünkü genellikle bu bebeklerin kaybı bundan oluyor. Bunu kapatabilmek için de önce dokuları genişletmemiz gerekiyordu (deri altına yerleştirilen) balonla.