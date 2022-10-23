Cezayirli siyam ikizleri Türkiye’de yaşama tutundu! Taburcu olma aşamasına geldiler

Ama burada çok şükür, istediğimiz oldu. Bu bir ekip işi, çok büyük bir ekiple başardık. Herkes canla başla çalıştı. Bu ameliyatta neden plastik cerrahinin önemi vardı? Siz bebekleri, yapışık organları (kalp karaciğer vs) ayırabilirsiniz ama ayırdıktan sonra o dokuların sağlıklı bir örtü ile kapatılması çok önemli. Çünkü genellikle bu bebeklerin kaybı bundan oluyor. Bunu kapatabilmek için de önce dokuları genişletmemiz gerekiyordu (deri altına yerleştirilen) balonla.