Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...

Eğer silindir kilit sola (içeri) yakın ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur.

Eğer silindir üzerindeki çentik ortada ise standart, sağa yakın ise yani dışa bu durum ise yaz ayları için uygun olan ayardır.