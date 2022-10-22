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Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...

Penceredeki bu özelliğe dikkat! Havaların soğumasıyla birlikte evlerin sıcak tutulması için doğalgaz petekleri açılıp sobalar kurulurken kimsenin bilmediği bir yöntem daha var... Pencerelerinizdeki bir ayarla rüzgarın fazla olduğu havalarda içeriye giren soğuğı minimalize etmek mümkün... İşte o yöntem ve ilginizi çekecek zeka testleri...

22.10.2022 21:09 - Son Güncelleme: 22.10.2022 21:09
Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...

Havaların soğumasıyla birlikte evlerin sıcak tutulması için doğalgaz petekleri açılıp sobalar kurulurken kimsenin bilmediği bir yöntem daha var...

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Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...

PENCEREDEKİ BU ÖZELLİĞE DİKKAT

Pencerelerinizdeki bir ayarla rüzgarın fazla olduğu havalarda içeriye giren soğuğı minimalize etmek mümkün...

Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...

Pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunuyor. Kışaylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanarak içeriye giren hava dengesi korunabilir.

Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...

PENCERELERİN MEVSİM AYARI

Pencere çerçeveleri takıldığında genellikle mevsim ayarı olarak hermevsim olarak ayarlı olur. Pencerelerinizin hangi ayara konulduğunu bulmak için, pencerenin pervazı ile birleştiği yere parça kağıt koyun. Eğer kağıdı çok güç harcamadan çekiyorsanız hatta kendiliğinden düşüyorsa pencereniz yaz mevsimi ayarındadır.

Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...

Eğer silindir kilit sola (içeri) yakın ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur.

Eğer silindir üzerindeki çentik ortada ise standart, sağa yakın ise yani dışa bu durum ise yaz ayları için uygun olan ayardır.

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