Evinizi ısıtacak özellik! Penceredeki bu ayar şaşkına çevirecek! Çok az kişi biliyor ama...
Penceredeki bu özelliğe dikkat! Havaların soğumasıyla birlikte evlerin sıcak tutulması için doğalgaz petekleri açılıp sobalar kurulurken kimsenin bilmediği bir yöntem daha var... Pencerelerinizdeki bir ayarla rüzgarın fazla olduğu havalarda içeriye giren soğuğı minimalize etmek mümkün... İşte o yöntem ve ilginizi çekecek zeka testleri...
22.10.2022 21:09 - Son Güncelleme: 22.10.2022 21:09
PENCEREDEKİ BU ÖZELLİĞE DİKKAT
Pencerelerinizdeki bir ayarla rüzgarın fazla olduğu havalarda içeriye giren soğuğı minimalize etmek mümkün...
PENCERELERİN MEVSİM AYARI
Pencere çerçeveleri takıldığında genellikle mevsim ayarı olarak hermevsim olarak ayarlı olur. Pencerelerinizin hangi ayara konulduğunu bulmak için, pencerenin pervazı ile birleştiği yere parça kağıt koyun. Eğer kağıdı çok güç harcamadan çekiyorsanız hatta kendiliğinden düşüyorsa pencereniz yaz mevsimi ayarındadır.