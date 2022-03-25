Evini barkını bırakıp 150 bin TL’ye yeni hayat kurdu! Talep patlaması yaşıyor! Emeklilerin ardından şimdi de gençler yoğun ilgi gösteriyor!

Karavanla dünya turuna çıkmak, ya da tamamen karavanda yaşamak... Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinde her yaştan insanların karavanla ilgili bir hayali illaki var. Kimi kısa süreli bir heyecan yaşamak için karavanla gezmek istiyor, kimi de yerleşik hayatı komple bırakıp ya ailesiyle ya da tek başında yeni bir düzen kurmak istiyor. Bu istek özellikle pandemi döneminde bir hayli kabardı. Karavan üreticileri son dönemlerde yoğunluk yaşanmaya başladığını söyledi. Önceden sıklıkla doğa tutkunu emeklilerin tercihi olan karavanlar günümüzde gençlerin de dikkati çekiyor.