Evini barkını bırakıp 150 bin TL'ye yeni hayat kurdu! Talep patlaması yaşıyor! Emeklilerin ardından şimdi de gençler yoğun ilgi gösteriyor!
Günümüzde her yaştan kesimin hayali olan karavanlara özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi oldu. Bu zamana kadar en çok emeklilerin tercihi olan karavanlar şimdilerde genç kesimine ilgisini çekiyor. Karavan üretimi yapan Mehmet Yüksel, ''Artık yaş kalmadı. Karavan içinde tam zamanlı yaşayanlar var. Yazılım mühendisi bir müşterim vardı. Evini tamamen kapattı. Bir motoru ve köpeği var. Motorunu uygun bir yere koydu köpeğiyle beraber şu an Akdeniz'de ve artık tamamen karavan hayatına geçti. dedi.
Karavanla dünya turuna çıkmak, ya da tamamen karavanda yaşamak... Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinde her yaştan insanların karavanla ilgili bir hayali illaki var. Kimi kısa süreli bir heyecan yaşamak için karavanla gezmek istiyor, kimi de yerleşik hayatı komple bırakıp ya ailesiyle ya da tek başında yeni bir düzen kurmak istiyor. Bu istek özellikle pandemi döneminde bir hayli kabardı. Karavan üreticileri son dönemlerde yoğunluk yaşanmaya başladığını söyledi. Önceden sıklıkla doğa tutkunu emeklilerin tercihi olan karavanlar günümüzde gençlerin de dikkati çekiyor.
Artık herkesin almak istediği araçlar haline gelen karavanlar gerek yaz tatili gerek ise kış tatilinde kullanılabiliyor ve adeta bir ev konforu sağlıyor. Ülkemizde şimdiye kadar emekliler ve serbest çalışanlar tarafından daha çok tercih edilse de artık gençler de ilgi gösteriyor. Türkiye'de devamlılığı sürecek bir iş haline gelen karavan sektörü, yurt dışından da talep görüyor.
Motokaravan ve çekme karavan olarak ikiye ayrılan karavanlar, her bütçeye uygun yapılabiliyor. Örneğin araçların arkasına bağlanan çekme karavanlar 150 bin TL'den başlarken, motokaravanlar ise aracıyla birlikte 300 bin TL'den alıcı buluyor. İç dekorunda kullanılan malzemenin kalitesine göre fiyatları değişen karavanların fiyatı 1 milyon TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte siparişlere hazırlanan Eskişehir'deki karavancılar, gelen taleplerden memnun olduğunu aktardı.
Eskişehir'de karavan üretimi yapan Mehmet Yüksel, kış aylarında fazla iş yapamadıklarını ancak sezonun yavaş yavaş başlamasıyla birlikte siparişlerinde yoğunluğun başladığını söyledi. Arık her kesimin karavan sahibi olmak istediğini aktaran Yüksel, "Talep var. Yeni siparişler ve iş anlaşmaları imzalıyoruz. Kış psikolojik bir tarihtir her zaman. Bu sene kötü bir kıştı. Tabi ki de ciddi bir durgunluk oldu. Sezon açılmaya başladı. Sektör yeni ve pandemiyle birlikte başladı ve popüler hale geldi. Artık herkes karavanım olsun istiyor.