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Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyu çekilince Tavşan Adası'na giden yok ortaya çıktı. Suyun çekilmesiyle duvarların üzerinden yürüyerek Tavşan Adası'na ulaşılabildiğini belirten işletmeci Tuncay Yıldızeli, "Ada'da çok eski tarihi eserler var. Belli zamanlar insanlar gidip gezebiliyorlar. Surlar yaklaşık 15 gün kadar bu şekilde gün yüzünde kalıyor. Yazın ise insanlar suya girerek adaya ulaşabiliyor." diye konuştu.

25.03.2022 14:26 - Son Güncelleme: 25.03.2022 14:26
Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle ortaya çıkan Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları ilgi topladı.

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Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yılda birkaç kez tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Bölgede yaşamını sürdürenler ile tatilciler de tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Yaklaşık 15 yıldır bölgede yaşayan işletmeci Tuncay Yıldızeli, gazetecilere, yılın belli zamanlarda suyun çekilmesiyle ortaya çıkan sur duvarlarını görünce şaşırdıklarını, izlemekten de keyif aldıklarını söyledi.

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Suyun çekilmesiyle duvarların üzerinden yürüyerek Tavşan Adası'na ulaşılabildiğini belirten Yıldızeli, "Ada'da çok eski tarihi eserler var. Belli zamanlar insanlar gidip gezebiliyorlar. Surlar yaklaşık 15 gün kadar bu şekilde gün yüzünde kalıyor. Yazın ise insanlar suya girerek adaya ulaşabiliyor." diye konuştu.

Bodrum’da şoke eden görüntü! Tavşan Adası’nda çekilen suyun altından tarih çıktı

Bölgedeki bir balık restoranın şefi Halil Yılmaz da surların büyük bir bölümünün ortaya çıktığını ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

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