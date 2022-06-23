Evi neden karınca basar? 5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?

Yaz ayıyla birlikte eve giren karınca sayısında da büyük bir artış yaşanmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında eve giren karınca nasıl yok edilir sorusu yer alıyor. Peki, evde karınca nasıl yok edilir? Eve giren karınca nasıl çıkarılır? Evi neden karınca basar? İşte merak edilenler...