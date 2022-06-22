SON DAKİKA: Eski nişanlıdan kezzap dehşeti! ’Su saatine bakacağız’ yalanıyla kapıyı açtırdı dehşeti yaşattı

'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu. Birlikte çekilmiş fotoğrafımızı, ayrılmamıza rağmen sosyal medyaya koymuştu. Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti.