Turizm cenneti Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasağına rağmen beton mikserlerinin çalışması tepkilere neden oluyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaatları sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp çalışmaları durduruyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mayıs'ta başlayan yasağı hatırlatarak, "İnşaatların artık durması gerekiyor, Bodrum'da turizm sezonu başladı" dedi.
Bodrum'da normalde 15 Mayıs'ta başlaması gereken inşaat yasağının önce valilik kararıyla 17 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Bunun üzerine bazı firmalar şantiyelerini kapatmayıp, beton firmalarıyla buna göre anlaşma ve planlamalar yaptı. Ancak gelen tepkiler üzerine inşaat yasağı 31 Mayıs'a çekildi.
15 Ekim'e kadar devam edecek yasağa rağmen bazı firmaların inşaat çalışmalarına devam ettiği ileri sürüldü. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat faaliyetlerini sürdüren şantiyelere giderek gerekli uyarıları yapıp, çalışmaları durduruyor. Yasağa uymayanlara, belediye encümeni tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre 581 TL ceza kesiliyor.
'BODRUM'DA TURİZM SEZONU BAŞLADI'
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat yasağıyla ilgili bilgi vererek, "15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da turizm sezonu dolasıyla inşaatlar durur. İnşaatlar durur derken, kastedilen hafriyat, beton dökme gibi iş makinelerinin çalışmasını gerektirecek kaba inşaatlardır. Bunun dışındaki seramik, sıva, boya ve badana gibi ince işçilikler belli saatlerde, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde devam edebilir.
Ancak, bu yıl istisnai bir durum oldu. Valilik kararıyla inşaat yasağı başlama tarihi önce 17 Haziran'a uzatıldı. Oysa biz şantiyelere tebligatlarımızı yapmıştık. Firmalar şantiyeleri kapatıp, yavaş yavaş toparlanacaktı. Ancak, inşaat yasağı uzatılınca firmalar bu defa şantiyelerini kapatmaktan vazgeçti.
Şantiyeler tekrar açıldı, işçiler geldi. İş makineleri tekrar çalışmaya başladı. Ancak, inşaat yasağının 17 Haziran'a uzatılmasına toplumdan tepki geldi. Tepkiler üzerine inşaat yasağı 31 Mayıs'a çekildi. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Çünkü şantiyeler kendilerini 17 Haziran'a göre ayarlamıştı. Şimdi şantiyeleri bir an önce toparlanmaları için uyarıyoruz" diye konuştu.