Turizm cenneti Bodrum’da yasağa rağmen inşaatlar sürüyor

Bodrum'da normalde 15 Mayıs'ta başlaması gereken inşaat yasağının önce valilik kararıyla 17 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Bunun üzerine bazı firmalar şantiyelerini kapatmayıp, beton firmalarıyla buna göre anlaşma ve planlamalar yaptı. Ancak gelen tepkiler üzerine inşaat yasağı 31 Mayıs'a çekildi.