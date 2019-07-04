Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Eşinin amcası olan Durmuş S., belinden çıkardığı tabancayı Kahraman'a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

