Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi! O anlar kameralara böyle yansıdı...
Esra Erol'un Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programına katılan 19 yaşında Alperen Kahraman, sabah saatlerinde eşi Melisa Sepetçi'yi beklerken, sokak ortasında vahşice öldürüldü. Eşinin amcası tarafından öldürülen Alperen Kahraman'ın eşinin ailesi, Esra Erol'un sunduğu programa katılarak kızları Melisa Sepetçi'nin kaçırıldığını iddia etmişti. Melisa ile Alperen, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak iddianın doğru olmadığını belirtmişti.
Esra Erol'un programına katılan 19 yaşındaki Alperen Kahraman, sabah saatlerinde eşinin amcası tarafından öldürüldü. Alperen Kahraman'ın eşi Melis Sepetçi'nin ailesi, Esra Erol'un programına katılarak, Kahraman'ın kızlarını kaçırdığını iddia etmişti.
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Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş S. ise emniyete götürüldü.