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Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Esra Erol'un Atv ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programına katılan 19 yaşında Alperen Kahraman, sabah saatlerinde eşi Melisa Sepetçi'yi beklerken, sokak ortasında vahşice öldürüldü. Eşinin amcası tarafından öldürülen Alperen Kahraman'ın eşinin ailesi, Esra Erol'un sunduğu programa katılarak kızları Melisa Sepetçi'nin kaçırıldığını iddia etmişti. Melisa ile Alperen, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak iddianın doğru olmadığını belirtmişti.

04.07.2019 12:17 - Son Güncelleme: 04.07.2019 12:17
Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi!

Esra Erol'un programına katılan 19 yaşındaki Alperen Kahraman, sabah saatlerinde eşinin amcası tarafından öldürüldü. Alperen Kahraman'ın eşi Melis Sepetçi'nin ailesi, Esra Erol'un programına katılarak, Kahraman'ın kızlarını kaçırdığını iddia etmişti.

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Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi!

İddiaların ardından Esra Erol'un canlı yayınına katılan genç çiftten Melis Sepetçi, isteyerek gittiğini belirtmişti. Ardından canlı yayına Alperen'in eski sebgilisi bağlanarak, "Alperen benim fotoğrafımı çekip bana şantaj yaptı." şeklinde iddialar öne sürmüştü.

Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi!

Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Alışverişe çıkan Alperen Kahraman, mağazanın önünde içerideki eşi Melisa'yı beklerken yanına Dursun S. geldi.

Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi!

Eşinin amcası olan Durmuş S., belinden çıkardığı tabancayı Kahraman'a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Esra Erol'un programına katılan Alperen Kahraman sokak ortasında vahşice katledildi!

Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş S. ise emniyete götürüldü.

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