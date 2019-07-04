Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! İşte 2019 vizesiz ülkeler listesi
Yaz sezonunun açılması ile birlikte tatil planları yapılmaya çoktan başlandı. Kimileri tatilini yurt içinde yapmayı tercih ederken kimileri yurt dışında tatil yapmanın hayalini kuruyor. Hem yurt dışına çıkmak hem de vize derdi ile uğraşmak istemeyenlerin ilk tercihi ise Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler. Türk vatandaşları için vizesiz gidilen ülkesi hayli uzun. 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte 2019 yılında Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılmasını onayladı. Yapılan bu zammın Türk turistleri vizesiz ülkelere yöneltebileceği belirtiliyor. 89 ülke ise Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 114 vizesiz ülke...
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.