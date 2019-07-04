Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler! İşte 2019 vizesiz ülkeler listesi

Yaz sezonunun açılması ile birlikte tatil planları yapılmaya çoktan başlandı. Kimileri tatilini yurt içinde yapmayı tercih ederken kimileri yurt dışında tatil yapmanın hayalini kuruyor. Hem yurt dışına çıkmak hem de vize derdi ile uğraşmak istemeyenlerin ilk tercihi ise Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler. Türk vatandaşları için vizesiz gidilen ülkesi hayli uzun. 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte 2019 yılında Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler.

04.07.2019 12:12 - Son Güncelleme: 04.07.2019 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





