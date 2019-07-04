BİM'de cuma kampanyaları sürprizlerle dolu! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
5 Temmuz 2019 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Merakla beklenen cuma indirimleri belli oldu. BİM'in yayınladığı cuma kataloğunda sürpriz ürünler görülüyor. Klimadan cep telefonuna, bebek ürünlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bu katalogda. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 5 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
04.07.2019 12:21
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